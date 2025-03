Ronaldo torna alla Juve: contratto di un mese per il Mondiale

Per il campione portoghese contratto di un mese per giocare il Mondiale per Club: la decisione è arrivata

A 40 anni, compiuti lo scorso 5 febbraio, Cristiano Ronaldo non pensa minimamente di appendere gli scarpini al chiodo. CR7 vuole continuare a lasciare il segno, come meglio sa fare, segnando.

Con la maglia dell’Al-Nasr in 33 partite giocate, con oltre 2800 minuti, i gol realizzati sono stati fin qui 28, ma le reti – come abbiamo visto nei giorni scorsi – continuano ad arrivare anche in Nazionale, dove resta un punto di riferimento. Così Ronaldo ha lasciato il segno nella sfida di Nations League contro la Danimarca.

Ma la voglia del campione portoghese è davvero tantissima e nonostante l’età continua a prefissarsi nuovi obiettivi. Ora il sogno di Cristiano Ronaldo è quello di giocare il Mondiale per Club. Un sogno che non può realizzare con l’Al-Nasr, visto che la squadra araba qualificata è l’Al Hilal di Milinkovic-Savic e Koulibaly.

In questi giorni, però, si sta facendo strada un’ipotesi clamorosa, quella di vedere Cristiano Ronaldo insieme a Lionel Messi nell’Inter Miami. Gli americani, infatti, sono qualificati e sono inseriti nel gruppo A con Palmeiras (Brasile), Al-Ahly (Egitto).

Cristiano Ronaldo ai Mondiali, i tifosi votano la Juventus

Ma il sogno di Cristiano Ronaldo di giocare il Mondiale per Club potrebbe essere realizzato anche grazie ad altre squadre. Il colpo CR7 a livello mediatico sarebbe d’altronde immenso.

Così ai nostri utenti Telegram, la redazione di Calciomercato.it ha chiesto a chi tra Juventus e Inter servirebbe di più il campione portoghese. Il sondaggio, in cui si specifica, che il calciatore firmerebbe un contratto di un mese, è stato dunque vinto dai bianconeri con il 49% dei voti.

L’idea di vederlo in nerazzurro, invece, non piace proprio a nessuno: questa ipotesi, infatti, è stata scelta dal 6% dei partecipanti al sondaggio. Il restante 45%, invece, ha optato per la proposta “Nessuna delle due”.