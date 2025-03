Roma-Juve, annuncio UFFICIALE e tifosi sotto choc

Ecco cosa è accaduto proprio in questi istanti in vista della sfida che si giocherĂ all’Olimpico e che vedrĂ difronte i giallorossi e i bianconeri

Si infiamma sempre di più la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League: dall’Atalanta, con 58 punti, sconfitta a Firenze, alla Lazio, momentaneamente ottava, con 51, tutte sono in lotta per ottenere un pass per l’Europa che conta.

Il ko di Napoli ha tagliato chiaramente fuori il Milan, troppo distante adesso per continuare a crederci. Chi ci crede per davvero è invece il Bologna, quarto con un punto di vantaggio sulla Juve e quattro su una Roma rinata grazie alla cura Claudio Ranieri.

Il prossimo weekend si giocherà così un turno, il 31esimo, davvero scoppiettante: il Bologna ospiterà il Napoli e la Fiorentina farà visita al Milan, ma le attenzioni principali saranno ovviamente rivolte ad Atalanta-Lazio e Roma-Juventus. I giallorossi con un successo hanno la possibilità di rientrare definitivamente; i bianconeri, invece, di allungare.

Roma-Juventus gratis su Dazn

Proprio la sfida dell’Olimpico, che andrà in scena domenica 6 aprile alle ore 20.45, sarà trasmessa gratuitamente da DAZN.

L’annuncio è arrivato in queste ore. Roma-Juventus, che si potrĂ così vedere in chiaro sulla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo, è così la quinta e ultima partita della stagione 2024/25 trasmessa in chiaro.

I telespettatori, in maniera gratuita, potranno così vedere ogni istante della delicatissima sfida che sarà raccontata da Pierluigi Pardo, che avrà al suo fianco per il commento tecnico Dario Marcolin. In campo, per il pre-gara, invece, ecco Diletta Leotta. Nel post partita, infine, con Giorgia Rossi in conduzione ci sarà come ospite Gigi Buffon, oltre ad Andrea Stramaccioni e Ciro Ferrara. I tifosi di Roma e Juventus che sono sprovvisti di Dazn possono chiaramente esultare, ma la notizia non ha proprio fatto piacere a tutti gli abbondanti.