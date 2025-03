PAGELLE E TABELLINO LAZIO-TORINO 1-1: Gineitis ancora decisivo, Dia-Pedro sottotono

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

LAZIO

Provedel 6

Marusic 6,5

Gigot 6

Romagnoli 5,5

Hysaj 5,5. Dal 72′ Pellegrini 6

Rovella 5,5

TOP Guendouzi 6,5: pulisce 4-5 palloni fondamentali, è uno dei pochissimi a non sbagliare quasi nulla in fase di possesso. Si fa trovare dappertutto, ma non basta.

Isaksen 5,5. Dall’89’ Tchaouna sv

Pedro 5,5. Dal 72′ Dele-Bashiru 5

Zaccagni 5,5

FLOP Dia 5: guida l’attacco degli spuntati della Lazio. Non è in condizione, ormai da mesi, e non gli arrivano neanche tanti palloni giocabili. Però non è che ci metta tutta questa qualità in quelli che si trova a giocare. Non benissimo anche nei movimenti. Dal 66′ Noslin 5,5

All.: Marco Baroni 5,5

TORINO

Milinkovic-Savic 6

Walukiewicz 5,5. Dal 71′ Karamoh 6

Coco 6

Maripan 6

Biraghi 6

Casadei 6. Dal 71′ Gineitis 6,5

Ricci 6

Lazaro 5,5. Dall’86’ Pedersen sv

Vlasic 5,5. Dal 71′ Sanabria 5,5

Elmas 5,5

Adams 5,5. Dall’86’ Ilic sv

All.: Paolo Vanoli 6

Arbitro: Davide Massa (sez. Imperia) 5,5

Lazio-Torino 1-1, il tabellino

Marcatori: 58′ Marusic (L), 82′ Gineitis (T)

Ammoniti: Lazaro (T), Romagnoli (L), Maripan (T), Ricci (T), Walukiewicz (T), Guendouzi (L), Romagnoli (L)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Hysaj (72′ Pellegrini); Rovella, Guendouzi; Isaksen, Pedro (72′ Dele-Bashiru), Zaccagni, Dia (66′ Noslin).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Tchaouna, Belahyane, Provstgaard, Basic, Lazzari, Gila.

All.: Marco Baroni

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz (71′ Karamoh), Coco, Maripan, Biraghi; Casadei (71′ Gineitis), Ricci; Lazaro (dall’86’ Pedersen), Vlasic (71′ Sanabria), Elmas; Adams (dall’86’ Ilic).

A disp.: Paleari, Donnarumma, Masima, Ilic, Pedersen, Dembelè, Sosa, Tameze, Linetty.

All.: Paolo Vanoli

Arbitro: Davide Massa (sez. Imperia)

Assistenti: Vecchi – Ricci

IV ufficiale: Massimi

V.A.R.: Pezzuto

A.V.A.R.: Marini