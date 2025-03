Lazio-Torino, nervi tesi a fine primo tempo: fischi dalla Nord e proteste in campo con Massa

I tifosi biancocelesti esprimo il loro malumore per l’ennesimo primo tempo opaco della squadra di Baroni, i giocatori granata invece a brutto muso con l’arbitro

Pareggio a dir poco scialbo quello tra Lazio e Torino all’Olimpico, uno 0-0 che non accontenta nessuno ma soprattutto i biancocelesti che devono rispondere alle dirette concorrenti per l’Europa che hanno vinto tutte. Un momento buio per la squadra di Baroni, che è in ritardo di condizione e soprattutto in crisi di risultati. Ancora di più in casa, ma in generale lo 0-5 di Bologna ha ufficializzato il pessimo momento.

Una Lazio che fa enorme fatica ad arrivare in area, poco riempita e spesso cercata con lanci lunghi e alti preda puntualmente dei difensori del Torino che hanno vita facile. Non a caso a fine primo tempo sono arrivati i fischi da parte della Curva Nord, che sta sostenendo la squadra ma ovviamente esprime il suo malumore per una serie negativa che sta mettendo a repentaglio tutto quanto di buono fatto fino ad ora. Al duplice fischio di Massa, anche i granata hanno avuto da recriminare nei confronti del direttore di gara. Un confronto acceso tra Maripan, Biraghi e Ricci che sono andati in maniera veemente verso Massa, probabilmente protestando perché speravano di giocarsi la ripartenza prima del fischio finale. L’arbitro li ha ricacciati indietro, insieme all’intervento di Tameze, con determinazione: “Vai fuori”, dice allo stesso Ricci.