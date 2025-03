Inter nel mirino: “Tre anni di anomalie, hanno costruito Calciopoli”

Tutto per via di quanto accaduto nel corso del match di San Siro di ieri contro l’Udinese: l’episodio è finito sotto la lente di ingrandimento

Grazie ad un primo tempo di altissimo livello, in cui sono arrivate le reti di Arnautovic e Frattesi, l’Inter è riuscita a conquistare tre punti fondamentali contro l’Udinese.

I bianconeri però hanno messo in seria difficoltà i nerazzurri nella ripresa e dopo il gol di Solet, Sommer è salito in cattedra con due grandi interventi, uno proprio sul difensore francese e un altro su Lucca.

La partita ha così fornito diversi spunti di cui parlare, ma i tra i tifosi si è discusso tanto anche della mancata ammonizione di Mkhitaryan, per il gioco pericoloso su Kristensen. Un’ammonizione che avrebbe portato alla squalifica visto che era in diffida.

Inter-Udinese, l’episodio che fa arrabbiare tutti

L’armeno è andato nel tentativo di colpire il pallone in rovesciata, colpendo, però, la testa del difensore dell’Udinese. Il giocatore è rimasto a terra per qualche minuto ed è stato soccorso dallo staff medico dei bianconeri, prima di rientrare in gara. L’arbitro Chiffi, però, non ha estratto alcun cartellino e l’arrabbia sui social non si è fatta attendere.

Mkhitaryan calcia la testa di Kristensen. Il giocatore dell’Udinese non è deceduto quindi nella #MarottaLeague non è previsto il giallo. — 𝕲𝖎𝖆𝖒𝖕𝖎𝖊𝖙𝖗𝖔™ (@giampdisan) March 30, 2025

Leao espulso prima della sfida scudetto Milan-Napoli dopo aver tentato una rovesciata, Mkhitaryan (diffidato) nemmeno ammonito pic.twitter.com/ZRoKgVNqzA — Antonio Campagna (@AntCampagna) March 30, 2025

18 settembre 2022 , in Samp Milan,Leao espulso per aver fatto una rovesciata

giusto ricordarlo — Sor battitoMilan7 (@battitomilan7) March 30, 2025

Fallo evidente di Mkhitaryan e gioco pericoloso ma nessuna ammonizione. Fallo con frattura su Gatti nessuna ammonizione.

Ricordiamo che per l’Inter il rapporto falli fatti per ammonizione e’ anomalo da ben 3 anni e mezzo.https://t.co/K5GMscE3Kb pic.twitter.com/fm72UZKn2r — Fabio Wallys -NON spostare il focus. Piripicchio87 (@Fabio_Wallys) March 31, 2025

Ennesimo furto della #MarottaLeague , #Mkhitaryan andava espulso ma neanche ammonito in #InterUdinese — Spaccacalciopirata (ISCRIVITI SUL CANALE YOUTUBE) (@PirataPantani10) March 30, 2025

Su queste cose ci hanno costruito Calciopoli … — Luca Vaschetto (@Pente66) March 31, 2025

Sono diversi i messaggi di tifosi della Juventus, ma anche del Milan, che ricordano come un episodio praticamente identico il 18 settembre 2022 aveva portato all’espulsione di Rafa Leao. C’è poi @GozillaNite che scrive: “Capisci quanto è falsato il campionato anche da queste cose… lui sa di essere intoccabile”