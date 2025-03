Infortunio UFFICIALE per Inzaghi: salta derby e Champions

Non arrivano notizie incoraggianti per l’Inter in vista delle prossime uscite decisive. Inzaghi deve fare infatti i conti con un problema in attacco

L’Inter continua la propria marcia scudetto facendo l’andatura in classifica in virtù dell’ultimo successo interno contro l‘Udinese arrivato per 2-1.

Anche di fronte ai friulani Inzaghi ha dovuto fare a meno di un paio di attaccanti, vedendo ridotto al lumicino le possibili scelte. Oltre a Lautaro Martinez ha saltato l’Udinese anche Mehdi Taremi per un problema muscolare che poi nelle ore successive si è rivelato anche più ostico del previsto.

L’attaccante iraniano prosegue quindi nella propria stagione da film horror corredata di soli 3 gol in 34 presenze totali, e con la sensazione complessiva di aver offerto un rendimento pesantemente sotto le aspettative. A tutto questo si unisce proprio l’ultimo infortunio che priverà Inzaghi di una possibile scelta per le prossime uscite.

Inter, brutte notizie per Taremi: risentimento agli adduttori

Nella nota ufficiale pubblicata oggi dall’Inter si apprende: “Mehdi Taremi si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”.

Taremi sarà sicuramente out per la Coppa Italia contro il Milan oltre che per la sfida col Parma, e probabilmente anche per la gara di Champions contro il Bayern Monaco. Uno stop complessivo di circa 15-20 giorni: potrebbe rientrare tra la gara di ritorno con i tedeschi e il Bologna.

Un problema in più per Simone Inzaghi, che è entrato nella fase più calda e decisiva della stagione da cui dipenderà l’esito di un’annata che dal punto di vista dei risultati può ancora dare tanto.