Dopo Conte c’è Inzaghi: cambio clamoroso in panchina

A fine stagione tutti gli allenatori tireranno le somme per decidere il loro futuro: spunta una pista a sorpresa per il mister piacentino

Rush finale della stagione per gli obiettivi rimasti in ballo, che pure sono tanti e significativi, soprattutto per l’Inter. Lo scudetto resta alla portata, con 3 punti di vantaggio sul Napoli da amministrare e conservare gelosamente per altre otto giornate. Ma poi c’è pure il cammino in Champions League che ripartirà martedì 8 aprile in casa del Bayern Monaco, altro sogno proibito della squadra di Inzaghi che spera di tornare in finale. Anche se il primo appuntamento in ordine di tempo è il derby d’andata nella semifinale di Coppa Italia, che arriverà già tra due giorni.

A fine stagione si tireranno le somme su quanto è stato raggiunto, anche se stavolta per i nerazzurri finirà tutto a luglio o nella peggiore delle ipotesi a fine giugno visto che da onorare c’è pure il Mondiale per Club. E sarà un’estate turbolenta un po’ per tutti là in cima a dire la verità. La Roma cambierà allenatore, verosimilmente anche l’Atalanta e il Milan, con la Juventus pronta ad aggiungersi. Conte, Allegri, Pioli e Gasperini restano gli allenatori più in voga in questo senso anche se sul tecnico del Napoli resta ancora un alone di mistero. Lui stesso non ha smentito un possibile addio e così pure il ds Manna. Anche in Premier League sarà tempo di cambiamenti e come spesso accade sul fronte manager continuano a guardare in Serie A. E Simone Inzaghi è uno di quelli con più estimatori da quelle parti.

Il Tottenham pensa anche a Inzaghi per il dopo Postecoglu

Per l’attuale allenatore dell’Inter si parla da tempo di un possibile futuro in Inghilterra, per cui chiaramente bisognerà poi valutare ogni elemento in ballo. Inzaghi sarebbe finito nella shortlist anche del Tottenham che quasi sicuramente cambierà guida tecnica a fine stagione. Gli Spurs sono finiti addirittura al 14esimo posto con appena 34 punti in classifica, è uscita dalle coppe nazionali e in patria la loro stagione è ormai finita. Ad Ange Postecoglu resta l’Europa League con i quarti da affrontare contro l’Eintracht Francoforte, una delle favorite della competizione. La vincente sfiderà in semifinale chi si qualificherà tra Bodo e Lazio.

Il Tottenham sta cercando quindi il nuovo allenatore, con una lista che comprende anche i vari Thomas Frank, Andoni Iraola e Marco Silva. Ma ci sono altri due nomi entrati a far parte di questo elenco: uno è Edin Terzic, l’altro è appunto Simone Inzaghi secondo il giornalista Paul O’Keefe. Il tecnico piacentino è tenuto in grande considerazione dopo i risultati con l’Inter. Secondo alcune indiscrezioni il nome in questo momento più probabile è quello di Iraola che sta facendo molto bene al Bournemouth, ma ovviamente si tratta di una situazione in evoluzione. Ma dopo Antonio Conte, il Tottenham valuta un altro profilo italiano.