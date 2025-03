DIRETTA Serie A, Verona-Parma 0-0 | Subito traversa di Mosquera LIVE

La sfida tra scaligeri e ducali mette in palio punti di vitale importanza nella lotta salvezza

Dopo il botta e risposta in chiave scudetto tra Inter e Napoli, la trentesima giornata di Serie A prosegue oggi con un interessante scontro diretto per la salvezza. Allo stadio Bentegodi, infatti, il Verona ospita il Parma per provare ad allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione, distante sei punti dopo il pareggio dell’Empoli in casa del Como.

Reduce dall’ottima vittoria in casa dell’Udinese, la squadra allenata da Paolo Zanetti cerca il bis davanti ai propri tifosi, per cancellare un andamento casalingo al di sotto delle aspettative, come testimoniano le sette sconfitte subite nelle ultime dieci gare tra le mura amiche. Gli scaligeri dovranno fare a meno di Suslov, vittima di un risentimento muscolare, ma rispetto alla trasferta in Friuli ritrovano Tengstedt nella lista dei convocati.

In casa emiliana, la vittoria all’esordio contro il Bologna aveva fatto pensare ad una cura Chivu risolutiva nella corsa per non retrocedere, ma il pareggio in casa del Monza ha lasciato l’amaro in bocca all’ambiente gialloblu, che si aspetta una prova d’orgoglio nella partita di oggi. Il tecnico romeno dovrà fare a meno dello squalificato Hernani e degli infortunati Mihala e Cancellieri. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Verona-Parma e diffidati

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Bernede; Sarr, Mosquera. All. Zanetti.

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Bernabé, Sohm; Man, Bonny, Almqvist. All. Chivu.

ARBITRO: Sacchi

DIFFIDATI: Coppola, Suslov (V); Almqvist, Balogh, Haj Mohamed, Keita (P)

PROSSIME PARTITE: Parma-Inter il 5 aprile alle 18 e Torino-Verona il 6 aprile alle 15

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 67; Napoli 64; Atalanta 58; Bologna 56; Juventus 55; Roma 52; Lazio* e Fiorentina 51; Milan 47; Udinese 40; Torino* 38; Genoa 35; Como 30, Verona* e Cagliari 29; Parma* e Lecce 25; Empoli 23; Venezia 20; Monza 15.

*una partita in meno