DIRETTA Serie A, Lazio-Torino | Formazioni ufficiali LIVE

La sfida tra biancocelesti e granata chiude il programma della trentesima giornata di Serie A

Iniziato con Verona-Parma, il programma odierno del trentesimo turno di campionato si chiude con Lazio-Torino. Una sfida sempre molto affascinante, che mette in palio punti importanti per la corsa all’Europa. In attesa dello scontro diretto contro l’Atalanta, in programma domenica 6 aprile, i biancocelesti hanno bisogno di tre punti per operare il controsorpasso sulla Roma, avanti di un punto dopo il successo in casa del Lecce.

Già privo di Taty Castellanos e Patric per infortunio, Marco Baroni dovrà fare a meno anche dello squalificato Matias Vecino, ammonito da diffidato nella terribile disfatta contro il Bologna. La sconfitta per zero a cinque in terra emiliana ha lasciato il segno in casa biancoceleste e l’ambienti si aspetta un immediato riscatto contro la squadra granata.

Una sfida non certo semplice, come testimonia il rendimento recente dei piemontesi. L’undici di Paolo Vanoli è infatti reduce da 4 risultati utili consecutivi (tre vittorie e un pareggio). Lo score degli ultimi cinque scontri diretti allo Stadio Olimpico parla di due vittorie dei padroni di casa, due pari e una vittoria degli ospiti. Calciomercato.it seguirà il monday night della trentesima giornata di Serie A in tempo reale.

Formazioni ufficiali Lazio-Torino e diffidati

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Baroni.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Biraghi, Ricci, Casadei, Lazaro; Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.

ARBITRO: Massa

DIFFIDATI: Belahyane, Guendouzi, Isaksen (L); Coco (T)

PROSSIME PARTITE: Torino-Verona il 6 aprile alle 15 e Atalanta-Lazio il 6 aprile alle 18

CLASSIFICA SERIE A: