Comunicato UFFICIALE dopo il ko col Napoli: il Milan ha deciso

Il giorno dopo il ko contro il Napoli arriva un nuovo comunicato ufficiale da parte del Milan. Novità per i rossoneri

Il Milan continua a brancolare nel buio di una stagione pesantemente sottotono perdendo anche in trasferta a Napoli. Si trattava di una sfida da non fallire in ottica ambizioni europee, ma l’approccio di Joao Felix e soci è stato completamente sbagliato.

Il 2-1 finale premia quindi la truppa di Conte che si rimette in scia dell’Inter, riaprendo il capitolo critiche nei confronti del Milan e soprattutto di Sergio Conceiçao, sempre al centro del polverone mediatico che circonda il Diavolo. Le voci sul prossimo futuro dell’allenatore portoghese si susseguono rapidamente, e i pareri di tifosi ed ambiente iniziano ad essere particolarmente pesanti.

Al netto di quello che è il presente, rappresentato dal post Napoli-Milan ma soprattutto dalla proiezione sul derby di Coppa Italia, il club guarda già anche al futuro, e lo ha fatto proprio stamattina con un comunicato ufficiale.

Nella nota pubblicata oggi la società rossonera ha annunciato Hong Kong come prima destinazione del pre-season tour 2025: “I rossoneri saranno impegnati sabato 26 luglio contro il Liverpool FC nel modernissimo Kai Tak Stadium, in quella che sarà la prima partita del Club ad Hong Kong dal 2004. Hong Kong sarà dunque una delle tappe del Pre-Season Tour nella regione Asia Pacifica, con ulteriori destinazioni che verranno svelate nelle prossime settimane”.

La sfida contro i Reds rientra nel programma dell’Hong Kong Football Festival 2025, evento che vedrà protagonisti oltre ai rossoneri e al Liverpool anche Arsenal e Tottenham Hotspur. Dalla stessa nota inoltre si apprende che: “L’annuncio del ritorno del Milan ad Hong Kong coincide con il lancio ufficiale della prima AC Milan Academy a Hong Kong. L’Academy ha l’obiettivo di accompagnare i giovani partecipanti nella loro crescita sportiva e personale, offrendo un ambiente formativo d’eccellenza per aiutarli a sviluppare le competenze calcistiche e favorendone la formazione individuale. L’apertura di questa Academy consolida ulteriormente la presenza di AC Milan sul territorio, gettando le basi per eventi futuri dedicati alla comunità di Hong Kong”.