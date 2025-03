“Come Thiago Motta”: la Lazio non vince più, Baroni ‘mandato via’

Continua il momento no della formazione biancoceleste che si fa raggiungere dal Torino ed è agganciata in classifica dalla Roma: paga il tecnico

Altro pareggio per la Lazio e Champions più lontana. La squadra di Baroni viene fermata 1-1 dal Torino e non effettua il controsorpasso alla Roma, ora appaiata a quota 52.

I biancocelesti vedono allontanarsi il quarto posto, occupato da un Bologna che continua a vincere partite su partite: ora i punti sono quattro, con in mezzo anche la Juventus tre punti davanti alla formazione capitolina. Un pareggio che lascia molto rammarico in bocca e tante perplessità per una squadra che nelle ultime partite ha dimostrato di non saper più vincere.

Il successo contro il Milan è stato l’unico nelle ultime sei partite, con un bottino di sette punti complessivi che non fa sperare per il rush finale della stagione e la corsa al piazzamento Champions. Così nel mirino è finito Marco Baroni con i tifosi che si scagliano contro il tecnico e ne chiedono l’esonero.

Perdi 5-0 nell’ultima partita e presenti una prestazione nulla in casa, questo significa che siamo di fronte a un allenatore che non ha più niente da offrire. Stesso schema tattico stesso cambiamenti tutto il tempo nessuna creatività. Baroni non è migliore di Motta, è il momento… — Krm (@dkarim59_) March 31, 2025

Baroni fai un atto di dignità e vattene. Dietro di te Fabiani, direzione tecnica così scarica neanche ai tempi di Ballardini. — Morris (@MorrisV28) March 31, 2025

Mandiamo a casa Baroni prima che finisca di fotterci la stagione — Simone (@Simone1070768) March 31, 2025

MANDATE VIA QUEL MEZZO ALLENATORE IN PANCHINA PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI.

Che indecenza! — L’ Assist Di Pit (@IlRichiedente) March 31, 2025

Lazio, chiesto l’esonero di Baroni

“Esonero”: è questa la voce che si alza dai social verso Marco Baroni. Una reazione frutto di una serie di risultati che ha allontanato la Lazio dalle posizioni di vertice, evidenziando i limiti di una squadra che per mesi è andata anche oltre le aspettative.

Le ultime battute d’arresto hanno però fatto montare la rabbia dei tifosi e in tanti hanno chiesto al tecnico di andare via: esonero o dimissioni fa poca differenza, per il popolo biancoceleste l’importante è cambiare e farlo per evitare che la stagione sia già finita.