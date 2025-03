Benitez torna in Serie A: firma in caso di Champions

Rafa Benitez non vede l’ora di tornare protagonista su una panchina prestigiosa in Serie A. In caso di Champions, spunta il profilo eccellente dell’allenatore spagnolo

Una carriera ricca di successi cercando di trovare la sua dimensione anche in Italia. Prima un fallimento all’Inter, poi il ritorno di fiamma alla guida del Napoli: in estate potrebbe arrivare la terza volta suggestiva per allenare in Serie A. Rafa Benitez non vede l’ora di conquistare nuovi successi.

Nelle ultime stagioni l’allenatore spagnolo è stato protagonista alla guida di Everton e Celta Vigo. Rafa Benitez è stato accostato anche ad una panchina prestigiosa in Serie A per tornare ad essere vincente. Saranno settimane importanti per guardarsi intorno prima di prendere la miglior decisione possibile. Un profilo internazionale pronto a sbarcare per la terza volta in Italia: conosciamo gli ultimi dettagli per il suo possibile arrivo in estate.

Calciomercato, Rafa Benitez sbarca in Italia: la verità

Tutto può cambiare improvvisamente in vista della prossima stagione. L’allenatore spagnolo non vede l’ora di accettare un nuovo progetto interessante: ecco la mossa a sorpresa.

Come svelato dal portale tuttocalcioestero, Rafa Benitez potrebbe fare il suo ritorno in Serie A dopo le avventure sulle panchina di Inter e Napoli. La Roma è pronta a sognare la Champions League dopo un girone di ritorno da urlo con Claudio Ranieri. In caso di qualificazione alla prossima edizione della massima competizione, l’allenatore spagnolo sarebbe in lizza per la panchina giallorossa.

Tutto dipenderà dagli ultimi risultati che collezionerà la Roma targata Ranieri. L’esperto allenatore romano è riuscito a rivoluzionare lo spogliatoio giallorosso con scelte drastiche. Ora nella Capitale si torna a sognare per la qualificazione alla Champions: settimane importanti per centrare un obiettivo che sembrava irraggiungibile soltanto pochi giorni fa.

Rafa Benitez sarebbe una sorpresa gradita in vista della prossima stagione. L’allenatore spagnolo ha intenzione di puntare subito in alto: al momento è tutto in divenire per arrivare alla decisione definitiva. I Friedkin sono al lavoro per programmare il futuro insieme a Claudio Ranieri che sarà il loro consulente di mercato.

L’attuale allenatore della Roma aiuterà la dirigenza giallorossa a costruire una rosa interessante per essere competitivi su più fronti. La squadra capitolina è molto concentrata a raggiungere nuovi traguardi molto ambiti: ecco la verità per una nuova destinazione a sorpresa.