Allarme Haaland, fuori con l’Italia? Comunicato UFFICIALE e tempi di recupero

Arriva la diagnosi dopo l’infortunio del bomber del Manchester City contro il Bournemouth: visita specialistica per stabilire i tempi di recupero

Gol ed infortunio. Erling Haaland ha prima raddrizzato la partita contro il Bournemouth siglando il gol dell’1-1, quindi ha dovuto lasciare il campo per infortunio.

Grande preoccupazione per il bomber norvegese che ha lasciato lo stadio in stampelle facendo tremare Guardiola e tutti i tifosi del Manchester City. L’attaccante norvegese si è sottoposto quest’oggi ad accertamenti che non hanno chiarito l’esatta entità del problema: “L’attaccante norvegese ha subito l’infortunio durante la vittoria nei quarti di finale della FA Cup di domenica in trasferta contro il Bournemouth – si legge nel comunicato del club – .Erling è stato sottoposto a test iniziali a Manchester lunedì mattina e ora sosterrà una consulenza specialistica per confermare la portata dell’infortunio”.

Stando a quanto è scritto nella nota occorre attendere per stabilire la prognosi completa, ma la stagione di Haaland non dovrebbe essere finita: “L’aspettativa è che Erling sarà in forma in tempo per giocare ancora nel resto di questa stagione”.

Manchester City, paura per Haaland: quando potrà tornare

Nel comunicato si legge che il calciatore dovrebbe essere disponibile anche per il Mondiale per club in programma a giugno. Si dovrà attendere, ad ogni modo, per capire quanto tempo sarà fuori Haaland.

Se fosse confermata la previsione del club, il giocatore tornerà prima della fine della Premier League e prenderà parte non soltanto al Mondiale per club, ma anche alla sfida della Norvegia contro l’Italia, prima partita degli azzurri per le qualificazioni ai Mondiali 2026 in programma il prossimo 6 giugno.