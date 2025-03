Addio immediato per Conceicao: la scelta è presa

Il tecnico portoghese è ormai al capolinea. La sua avventura al Milan è davvero finita con il ko contro il Napoli al Maradona

E’ finita. L’ultima speranza di agguantare il quarto posto è svanita con la sconfitta al Maradona. Il Milan di Sergio Conceicao ha perso ancora e lo ha fatto mostrando il solito approccio sbagliato, che ha fatto andare la squadra subito sotto.

Sono così arrivati i gol di Politano e Lukaku che hanno permesso al Napoli di andare in fuga e di conquistare, di fatto, i tre punti, con un primo tempo perfetto. La solita reazione del Diavolo stavolta non è bastata, complice anche il rigore sbagliato da Santi Gimenez. Il Milan così resta al nono posto in classifica a ben nove punti dal Bologna.

Un autentico disastro: cambiare guida tecnica, dunque, non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Ma l’addio di Sergio Conceicao è ormai praticamente certo. Il Milan è pronto ad affidarsi ad un nuovo allenatore per ripartire. Il compito spetterà chiaramente a Furlani, Ibra, Moncada e al nuovo Direttore sportivo.

Milan-Conceicao, futuro segnato: ecco cosa succede adesso

Dopo la sconfitta contro il Napoli, nella sfida valevole per la trentesima giornata di Serie A, la redazione di Calciomercato.it, ha chiesto ai propri utenti di X, attraverso un sondaggio, di prendere una decisione in merito a Sergio Conceicao.

Così il 61,4% ha votato affinché il portoghese vada via solamente al termine della stagione a prescindere da qualsiasi risultato. C’è però un 20,5% che vorrebbe addirittura l’esonero già prima della sfida di mercoledì contro l’Inter. Il 18,2% dei votanti, infine, aspetterebbe proprio la partita di andata di Coppa Italia per prendere una decisione. In caso di ko, Conceicao andrebbe dunque esonerato, magari per poi provare la rimonta con un nuovo allenatore