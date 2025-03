Tegola pesante prima di Bayern-Inter, UFFICIALE: frattura e lungo stop

Arriva un altro infortunio che toglie un altro calciatore in vista della sfida Champions tra bavaresi e nerazzurri: c’è la frattura

Uno dopo l’altro, stanno cadendo tutti. È piena emergenza per il Bayern Monaco in vista dello scontro Champions contro l’Inter. I bavaresi e i nerazzurri si incroceranno nei quarti di Champions con andata in Germania l’8 aprile e il ritorno a San Siro otto giorni dopo.

Un doppio confronto che sta perdendo però diversi protagonisti: dopo Upamecano e Davies, oltre alle incerte condizioni di Neuer, il Bayern Monaco fa i conti con il grave infortunio di Hiroki Ito. Il giapponese si è fatto male durante i minuti finali della partita contro il St.Pauli ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco.

Le sue condizioni erano apparse subito serie e gli esami hanno confermato i sospetti: frattura del metatarso, stesso infortunio che ha tenuto Ito lontano dal terreno di gioco per sette mesi. Il difensore era rientrato a febbraio, dopo il ko accusato a luglio, ora un altro stop che si preannuncia lungo e che gli impedirà di giocare il doppio confronto con l’Inter.

Bayern-Inter, emergenza tedesca: anche Ito ko

Messaggio di vicinanza al calciatore è stato dato dal direttore sportivo Max Eberl: “La notizia dell’ennesimo grave infortunio di Hiroki ci colpisce tutti molto duramente – le sue dichiarazioni -. Era appena tornato dopo mesi di riabilitazione e ora è di nuovo assente per molto tempo, si può possiamo solo immaginare cosa sta succedendo dentro di lui. Ha da noi tutto il supporto di cui ha bisogno. È un combattente e non vediamo l’ora che torni in campo”.

In campo contro l’Inter non ci saranno neanche Upamecano e Davies, per i quali la stagione è già terminata, ed è probabile che anche Neuer salti almeno la sfida di andata. Preoccupazione passata invece per Goretzka che ha lasciato il campo all’intervallo. Per lui una sostituzione cautelativa, una precauzione per evitare di perdere un altro calciatore che aveva accusato dei piccoli fastidi.