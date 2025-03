Politano e Lukaku stendono il Milan: il Napoli soffre nel finale ma risponde all’Inter

Da pochi istanti si è chiusa la gara del ‘Maradona’: successo convincente degli uomini di Conte, che battono i rossoneri 2-1

Prova di forza da parte del Napoli. Rispondendo subito all’Inter, gli Azzurri regolano il Milan per 2-1: alle reti iniziali di Politano e Lukaku ha provato a rispondere il sigillo di Jovic con i rossoneri, però, che non sono riusciti a completare la rimonta.

Passa soltanto un giro di lancette e il Napoli è già avanti. Su input di Conte, Di Lorenzo verticalizza subito per Politano che, dopo aver preso in mezzo Theo Hernandez e Pavlovic, gela Maignan con un preciso tiro all’angolino che non lascia scampo all’estremo difensore francese. Gli Azzurri prendono in mano le redini dell’incontro e cominciano a martellare. Lukaku sfiora il gol allungandosi in area di rigore con una frazione di ritardo. Neres semina scompiglio sulla corsia destra; gli inserimenti delle mezzali di Conte mettono in apprensione il castello difensivo del Milan che, colpito a freddo, non si rialza. Anzi.

Impreziosendo un primo tempo giocato da assoluto protagonista, Lukaku si mette in proprio e al ventesimo minuto griffa il 2-0. Gilmour è molto bravo a ricamare il gioco e imbucare in verticale per l’attaccante belga: ‘Big Rom’ non si fa pregare e, pur masticando un po’ la conclusione, non manca l’appuntamento con il gol. Il Milan prova ad accendersi soltanto nel finale con un paio di occasioni potenziali da palla inattiva: troppo poco per creare grattacapi alla retroguardia di Conte.

Napoli-Milan 2-1, gli Azzurri si riportano a -3 dall’Inter

L’ingresso in campo di Leao nella ripresa rianima il Milan che comincia ad affacciarsi con una certa pericolosità dalle parti di Meret. Sono proprio alcune fiammate dell’attaccante portoghese a rianimare i rossoneri: Gimenez, però, non riesce a capitalizzare un paio di occasioni interessanti prima non arrivando su un pallone vagante e poi calciando alto da buona posizione.

Al 68′ altro momento chiave dell’incontro. Billing stende Theo Hernandez in area di rigore: Gimenez si presenta dal dischetto ma si fa ipnotizzare da Meret che intuisce il tiro dell’attaccante messicano. Dopo una manciata di minuti, però, arriva il 2-1: ancora Theo Hernandez sgasa sulla corsia mancina e serve in area un pallone che Jovic deve solo spingere in rete. Assedio finale del Milan che, però, non riesce a acciuffare la partita: ancora Jovic ci prova, ma la sua conclusione si spegne fuori di poco. Il Napoli resiste e conquista tre punti di nevralgica importanza; il Milan può recriminare soprattutto per un primo tempo molto deludente.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 67; Napoli 64; Atalanta 58; Bologna 56; Juventus 55; Roma 52; Lazio* e Fiorentina 51; Milan 47; Udinese 40; Torino* 38; Genoa 35; Como 30, Verona* e Cagliari 29; Parma* e Lecce 25; Empoli 23; Venezia 20; Monza 15. *una partita in meno

RIEPILOGO RISULTATI

Como-Empoli 1-1

Venezia-Bologna 0-1

Juventus-Genoa 1-0

Lecce-Roma 0-1

Cagliari-Monza 3-0

Fiorentina-Atalanta 1-0

Inter-Udinese 2-1

Napoli-Milan 2-1

Verona-Parma lunedì ore 18.30

Lazio-Torino lunedì ore 20.45