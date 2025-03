Napoli-Milan, altro KO nella rosa di Conte: Lobokta esce per infortunio

Infortunio per Stanislav Lobotka a pochi minuti dal termine di Napoli-Milan: altra tegola per Antonio Conte

Brutto infortunio per Lobotka in Napoli-Milan, esce dolorante e zoppicante dal terreno di gioco. Il miglior calciatore slovacco del 2024 costretto a chiedere il cambio dopo circa 80 minuti di gioco.

Al posto del regista, Conte ha lanciato Juan Jesus per rafforzare il reparto difensivo. L’uscita dello slovacco è coincisa anche con il gol del Milan da parte di Luka Jovic.

Per Lobotka si dovrebbe trattare solo di crampi, ma verrà valutato nelle prossime ore dallo staff medico del Napoli. In ogni caso, per Conte si tratta di un ennesimo problema fisico in rosa. Già McTominay ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di una sindrome influenza. Inoltre, Anguissa è tornato affaticato dagli impegni in Nazionale, mentre Spinazzola è out per infortunio dall’amichevole contro la Puteolana.