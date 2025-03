Manna dribbla le voci su Conte e rilancia: “Speriamo che voglia continuare con noi”

Intervistato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Napoli-Milan, il DS azzurro ha passato in rassegna il futuro del tecnico salentino

La voglia di continuare il progetto virtuoso iniziato in estate affidandosi alla sapiente regia di Antonio Conte, finito al centro di insistenti voci di mercato. Forte del contratto in scadenza nel 2027, il Napoli ha le idee molto chiare sulle prossime mosse da fare alla voce allenatori. Le parole del DS Manna, intervistato ad una manciata di minuti dal fischio d’inizio della gara del ‘Maradona’ contro il Napoli, si inseriscono proprio in questa direzione.

Di seguito le parole di Manna a Sky: “Futuro di Antonio Conte? Con tranquillità. Il mister ha ancora due anni di contratto, noi siamo focalizzati sulla partita di oggi: ogni altro tipo di discorso è superfluo. L’anno scorso ha deciso di sposare questo progetto: speriamo che voglia continuare con noi“. Immancabile poi un riferimento alla sfida a distanza contro l’Inter, vittoriosa a San Siro con l’Udinese: “Dobbiamo pensare a noi stessi. Se ci focalizziamo sugli altri è un problema”.