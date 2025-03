Lo sponsor per la Juve non arriva: c’è solo un’agenzia di pompe funebri

I dirigenti della Juve sotto attacco, ulteriori polemiche sul club bianconero dopo gli ultimi avvenimenti: attacco a gamba tesa

Finale di stagione ad alta tensione per la Juventus, che ha bisogno di raddrizzare la rotta dopo le recenti difficoltà e raggiungere assolutamente l’obiettivo minimo dell’annata. I bianconeri non possono permettersi di fallire l’approdo in Champions League e per questo le ultime giornate saranno cruciali.

La speranza, nell’ambiente, è che la mossa dell’arrivo di Tudor in panchina funzioni. Al croato, è stata assegnata una missione decisamente non facile, per porre rimedio al fallimento del ciclo tecnico avviato con Thiago Motta. Soltanto il campo dirà se la scelta si sarà rivelata azzeccata. Fuori dal terreno di gioco, intanto, si muove anche Exor ricapitalizzando con 15 milioni di euro. Ma la mossa di John Elkann e della holding, unita a tutte le altre compiute nelle ultime stagioni, fa discutere e non poco.

Juve, Graziano Campi demolisce Elkann e Giuntoli: “Gestione indecorosa, ridotti a chiedere l’elemosina”

Estremamente critico il giornalista Graziano Campi, che commenta spesso le vicende del club bianconero dal suo profilo ‘X’. E mette nel mirino la recente gestione societaria, evidenziandone alcuni degli errori principali.

In una serie di tweet, Campi demolisce l’operato di Elkann e Giuntoli, che ha depauperato il patrimonio del club, inchiodandoli alle loro responsabilità. “I 15 milioni tirati fuori da Exor sono il manifesto di una società gestita in maniera indecorosa. La Juventus aveva brand, risorse e giocatori: si è ridotta a elemosinare spiccioli per puntare al quarto posto dopo aver ceduto e acquistato a casaccio. Giocatori svenduti, allenatori licenziati, procuratori arricchiti, milioni in prestiti non riscattati. Agnelli aveva lasciato un patrimonio valido, oggi siamo di fronte all’ennesima ricapitalizzazione per un disastro senza precedenti. Quale sponsor investirebbe in una Juventus piena di esuberi, giovani e mestieranti, con un allenatore che ha un contratto a tempo limitato? Se va bene, ti sponsorizza Taffo (il celebre marchio di pompe funebri, ndr)”.