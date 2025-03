Juventus, cessione con minusvalenza: Giuntoli si libera di un flop

La società bianconera disposta a perdere soldi pur di cedere il giocatore: hanno fissato il prezzo al ribasso

È tempo di (nuova) rivoluzione in casa Juventus. Da Thiago Motta a Tudor è cambiato il mondo, ma molto dovrà ancora avvenire nei prossimi mesi per i bianconeri.

Ci sarà sicuramente da decidere il nome dell’allenatore della prossima stagione, con il croato che si gioca in queste otto settimane le (non molte) possibilità di essere confermato. Poi toccherà ai calciatori e non sono pochi quelli che potrebbero andare via. L’annata della Juventus ha messo in mostra qualche giocatore non all’altezza del compito e qualche acquisto si è rivelato sbagliato.

Koopmeiners, ad esempio, ha deluso, ma avrà ancora una possibilità di riprendersi la Juventus. Ha deluso anche Nico Gonzalez, condizionato anche dagli infortuni. Non da meno è stato Douglas Luiz, ancora adesso fermo per un problema fisico. Il brasiliano, con l’olandese, è stato il grande colpo di quest’estate, ma i 50 milioni spesi per lui sono apparsi una cifra ben lontana dal valore mostrato in campo. Ecco perché l’ex Aston Villa potrebbe lasciare la Juventus a fine anno e farlo anche a prezzo scontato. Il club, infatti, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe disposto ad accettare anche una proposta intorno ai 40 milioni di euro, nonostante il costo a bilancio sia di 41 milioni.

Calciomercato Juventus, minusvalenza per Douglas Luiz

L’idea quindi è di accettare anche una piccola minusvalenza pur di liberarsi del centrocampista brasiliano che ha diverse pretendenti in Premier League.

Tra queste ci sarebbe anche il Nottingham Forest: stando a quanto riportato da Mick Brown, ex scout del Manchester United, a Football Insider, gli osservatori del club inglese sono stati in Italia per valutare da vicino le prestazioni di Douglas Luiz. Il brasiliano sembra essere il profilo perfetto per il tipo di gioco di Nuno Espirito Santo e la società potrà contare eventualmente anche sugli introiti della qualificazione in Champions. Il Nottingham al momento è terzo in classifica, con sei punti di vantaggio sul City quinto.