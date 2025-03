Inzaghi perde l’attaccante, niente Inter-Udinese: “Siamo in emergenza”

Il calciatore non ci sarà nel match di San Siro, valevole per la trentesima giornata di Serie A, che oppone i nerazzurri ai bianconeri

A meno di un’ora dal calcio d’inizio della sfida di San Siro, tra l’Inter e l’Udinese, Simone Inzaghi perde uno dei suoi attaccanti.

La notizia è arrivata proprio pochi minuti fa: Mehdi Taremi non sarà a disposizione dei nerazzurri per la gara contro i bianconeri a causa di un affaticamento muscolare. Verosimilmente l’iraniano sarà out anche nel derby contro il Milan, in programma mercoledì prossimo.

Per l’occasione, però, Inzaghi dovrebbe riabbracciare Lautaro Martinez, oggi nemmeno in panchina. Per stasera, invece, in avanti spazio alla coppia formata da Thuram e Arnautovic, con Correa in panchina.

Le formazioni ufficiali di Inter-Udinese

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Atta, Kamara; Ekkelenkamp; Lucca

Inter-Udinese, Inzaghi: “Teremi non è l’unico problema”

Prima del calcio d’inizio di Inter-Udinese ai microfoni di DAZN è intervenuto Simone Inzaghi. Il tecnico dei nerazzurri ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda gli infortunati: “Per Lautaro e Dumfries si valuterà giorno per giorno, ma non mi fermerei solamente su di loro. E’ out anche Taremi e de Vrij non sta al meglio ma è in panchina stringendo i denti per via della squalifica di Bastoni”.

Sempre in anticipo contro il Napoli nei prossimi tre turni: “Mancano le ultime partite e ogni match sarà importante a partire da oggi. L’Udinese ci ha creato sempre dei problemi e servirà tanta attenzione perché non sarà un match semplice. Ci saranno tanti duelli e dobbiamo essere bravi in quelli. Serve giocare bene, l’abbiamo prepara nei migliore dei modi. Abbiamo defezioni importanti, qualcuno è arrivato appesantito dagli impegni delle nazionali”

Riecco Frattesi dal primo minuto: “Sappiamo quanto sia importante, adesso sta bene. Ha avuto dei problemi fisici che lo hanno limitato in passato. Già a Bergamo è entrato bene e oggi parte dall’inizio e ci darà una grande mano. Senza Zielinksi ci darà una grande mano”