Inter, succede durante il match con l’Udinese: “Tre denunce”

E’ successo a San Siro nei minuti iniziali del match tra i nerazzurri e i bianconeri prima del gol che ha sbloccato la partita con Arnautovic

Inizio scoppiettante per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno subito messo sotto l’Udinese, nel match valevole per la trentesima giornata di Serie A.

La squadra campione d’Italia ha così creato azioni da gol a ripetizione, trovando la rete del vantaggio, già al dodicesimo, con Arnautovic, che ha battuto Okoye dopo un grande fraseggio della squadra. Qualche minuto prima, però, Davide Frattesi, schierato dall’inizio, ha sbagliato un gol davvero clamoroso, colpendo il palo esterno, a pochi centimetri dalla porta.

Inevitabilmente il centrocampista italiano è finito nel mirino della critica. Sui social si sono letteralmente scatenati contro l’ex calciatore del Sassuolo. Sono così diversi gli utenti di X che paragonano Frattesi a Gagliardini, che di certo non ha lasciato un buon ricordo tra i tifosi dell’Inter.

Chi esalta Frattesi odia il calcio

— AntiBamBam (@OhhZizzy) March 30, 2025

Frattesi riesce a sfigurare anche in casa contro l’udinese, speriamo faccia un paio di tap in magari qualcuno ci casca, calcisticamente vale zero, bisogna darlo a qualcuno che gioca un calcio-catapulta

— F. (@SanjiVice) March 30, 2025