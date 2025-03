Esonero deciso: Pirlo il nuovo allenatore

L’ex Juventus sembra essere ormai pronto a tornare in panchina. Un club è pronto a puntare su di lui sin da subito per cambiare la stagione

La carriera di Andrea Pirlo da allenatore fino ad oggi non è stata sicuramente come quella da calciatore. La scelta della Juventus non è stata quella giusta. Il tecnico, nonostante alcuni trofei vinti, non è riuscito ad ottenere la conferma e da quel momento è iniziato un giro d’Italia e del mondo senza particolari risultati. L’ultima tappa è stata la Sampdoria. I doriani si erano affidati a lui per risalire il prima possibile in Serie A, ma anche in questo caso l’esperienza si è conclusa con un esonero.

Ora, però, per Pirlo sembra essere pronta una nuova avventura. Secondo le informazioni di tmw, il tecnico potrebbe presto sedersi nuovamente in panchina. Un club, infatti, sarebbe intenzionato a puntare su di lui per provare a dare una svolta alla stagione e raggiungere l’obiettivo. Resta da capire se sarà una scelta solamente temporanea oppure in futuro si andrà a costruire un ciclo con l’ex Juventus alla guida tecnica.

Pirlo nuovo tecnico: annuncio nelle prossime ore

Andrea Pirlo è pronto a sedersi nuovamente in panchina. Il tecnico in queste ultime settimane è stato sondato da diversi club, ma alla fine non si è mai arrivati alla fumata bianca. Nelle prossime ore, però, ci potrebbero essere delle novità importanti per quanto riguarda il futuro dell’ex Juventus. Un club, infatti, sarebbe intenzionato a puntare su di lui per la panchina. L’obiettivo è quello di dare uno scossone importante alla stagione e poi al termine di questa ci si siederà ad un tavolo per andare a trovare una soluzione anche in ottica futura.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Sampdoria starebbe ragionando sulla possibilità di esonerare Semplici e richiamare Pirlo per questo finale della stagione. Il ko contro il Frosinone ha riportato nella mente dei tifosi doriani l’incubo retrocessione e per questo motivo la società starebbe ragionando sulla possibilità di riportare il tecnico bresciano per provare a salvarsi e poi magari riprogrammare con lui anche il prossimo anno.

Non sarà affatto semplice per Pirlo continuare con la Sampdoria la prossima stagione. Sono sette le giornate alla fine e con 21 punti la salvezza sarebbe certa e magari anche una possibilità di play-off. Naturalmente per il momento non è stata presa nessuna scelta definitiva e nelle prossime ore si aspettano i comunicati. Ma il tecnico bresciano è pronto a tornare in panchina per un finale di stagione da protagonista.