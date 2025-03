DIRETTA Serie A, Napoli-Milan 1-0: la sblocca Politano! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra gli azzurri di Conte e i rossoneri di Conceicao in tempo reale

Il Napoli e il Milan si affrontano a Fuorigrotta nel posticipo domenicale valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A, 11esimo turno del girone di ritorno. Una super sfida tra due formazioni che hanno tanto da chiedere a questo finale di stagione che sarà diretta dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.

Da un lato gli azzurri di Antonio Conte, reduci dal deludente pareggio in trasferta contro il Venezia prima della sosta per le Nazionali, vogliono tornare subito a vincere. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per rilanciarsi nel duello scudetto con l’Inter. Dall’altro lato i rossoneri di Sergio Conceicao, privi dello squalificato Musah, puntano ad allungare la striscia di due successi di fila ottenuti in rimonta contro il Lecce e il Como per provare a tenere vive le chance di rimonta al quarto posto che vale la Champions e prepararsi al meglio al derby di andata delle semifinali di Coppa Italia di mercoledì prossimo. La partita sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su pc, tablet e smartphone soltanto sulla app di Dazn. All’andata i partenopei si imposero con il risultato di 2-0 grazie ai gol messi a segno da Lukaku e dall’ormai ex Kvaratskhelia. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ tra Napoli e Milan live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Napoli-Milan

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, Gilmour; Neres, Lukaku, Politano. All. Conte

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Joao Felix; Abraham. All. Conceicao

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 67; Napoli* 61; Atalanta 58; Bologna 56; Juventus 55; Roma 52; Lazio* e Fiorentina 51; Milan* 47; Udinese 40; Torino* 38; Genoa 35; Como 30, Verona* e Cagliari 29; Parma* e Lecce 25; Empoli 23; Venezia 20; Monza 15.

*una partita in meno

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno

PROSSIMI IMPEGNI: Milan-Inter mercoledì 2 aprile ore 21; Bologna-Napoli lunedì 7 aprile ore 20.45.