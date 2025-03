DIRETTA Serie A, Fiorentina-Atalanta: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra i viola di Palladino e i nerazzurri di Gasperini in tempo reale

L’Atalanta è di scena sul campo della Fiorentina in una gara valida per la 30esima giornata di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni che ambiscono a posti di alta classifica che sarà diretta dall’arbitro Doveri della sezione di Roma.

Da una parte i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, privi dello squalificato Ederson, vogliono rialzare subito la testa dopo la sconfitta interna nel derby lombardo contro l’Inter prima della pausa per le Nazionali. L’obiettivo è quello di tornare da Firenze con i tre punti per tenere vive le speranze scudetto e tenere a distanza di sicurezza le altre pretendenti ad un posto nella prossima Champions League. Dall’altra parte i viola di Raffaele Palladino, che invece sono reduci dal successo di prestigio contro la Juventus, vanno a caccia di un’altra vittoria che permetterebbe loro di agganciare a quota 51 punti la Lazio, impegnata domani nel monday night contro il Torino. La partita sarà visibile in tv, così come in streaming su tablet, pc e smartphone in diretta esclusiva su Dazn. All’andata gli orobici si sono imposti con il punteggio di 3-2 dopo essere stati due volte in svantaggio per via dei gol di Martinez Quarta e Kean, grazie ai gol messi a segno da Retegui, De Ketelaere e Lookman. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Artemio Franchi’ tra Fiorentina e Atalanta live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Fiorentina-Atalanta

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Lookman, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 64; Napoli* 61; Atalanta* 58; Bologna 56; Juventus 55; Roma 52; Lazio* 51; Fiorentina* 48; Milan* 47; Udinese* 40; Torino* 38; Genoa 35; Como 30, Verona* e Cagliari 29; Parma* e Lecce 25; Empoli 23; Venezia 21; Monza 15.

*una partita in meno

ARBITRO: Daniele Doveri di Roma 1

PROSSIMI IMPEGNI: Milan-Fiorentina sabato 5 aprile ore 20.45; Atalanta-Lazio domenica 6 febbraio ore 18.