DIRETTA Serie A, Cagliari-Monza: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Unipol Domus’ tra i rossoblu di Nicola e i biancorossi di Nesta in tempo reale

Il Cagliari ospita il Monza in Sardegna nel lunch match domenicale valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno. Uno scontro diretto che mette in palio preziosi punti salvezza che sarà diretto dall’arbitro Fourneau della sezione di Roma.

Reduci dalla sconfitta di misura contro la Roma prima della sosta per le Nazionali, i rossoblu di Davide Nicola vogliono tornare al successo che manca dal 9 febbraio. Dopo aver raccolto appena due punti nelle ultime cinque partite, i sardi hanno bisogno di fare bottino pieno per tenere a distanza la zona retrocessione. Stesso score per i biancorossi di Alessandro Nesta, che però vengono dal pareggio casalingo contro il Parma: i brianzoli sono costretti a vincere per provare una risalita dall’ultimo posto in classifica che avrebbe del miracoloso. La gara sarà trasmessa in tv, così come in streaming su pc, smartphone e tablet solamente sulla app di Dazn. All’andata gli isolani si sono imposti con il risultato di 2-1 in rimonta grazie ai gol di Zortea e Piccoli dopo il vantaggio lombardo siglato da Caprari su rigore. Calciomercato.it vi offre il match dell’Unipol Domus’ tra Cagliari e Monza live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Cagliari-Monza

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Augello; Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Keita, Dany Mota. All. Nesta

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 64; Napoli 61; Atalanta 58; Bologna* 56; Juventus* 55; Roma* 52; Lazio 51; Fiorentina 48; Milan 47; Udinese 40; Torino 38; Genoa* 35; Como* 30, Verona 29; Cagliari 26; Parma e Lecce* 25; Empoli* 23; Venezia* 21; Monza 15.

*una partita in più

ARBITRO: Francesco Fourneau di Roma 1

PROSSIMI IMPEGNI: Monza-Como sabato 5 aprile ore 15; Empoli-Cagliari domenica 6 aprile ore 15.