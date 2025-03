DIRETTA Serie A, Inter-Udinese: le formazioni Ufficiali LIVE

Aperitivo della domenica con la sfida tra bianconeri e nerazzurri nella trentesima giornata di campionato

Archiviata la sosta per le nazionali, la Serie A torna in campo per il trentesimo turno di Serie A. Dopo l’esordio di Igor Tudor sulla panchina della Juve nella sfida di ieri contro il Genoa, il palinsesto domenicale prevede Napoli-Milan come sfida di cartello, con i partenopei che scenderanno in campo conoscendo il risultato dell’Inter, impegnata contro l’Udinese in casa.

Una sfida importante per la squadra allenata da Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno, tra gli altri, di Lautaro Martinez. Rientrato in anticipo dal ritiro dell’Argentina per un infortunio muscolare, il capitano nerazzurro potrebbe saltare anche il derby d’andata di Coppa Italia. Anche Denzel Dumfries dovrà saltare diverse partite, mentre Alessandro Bastoni sarà assente per squalifica dopo l’espulsione contro l’Atalanta.

Non se la passa certo meglio Kosa Runjaic che dovrà fare a meno degli infortunati Alexis Sanchez e Florent Thauvin in attacco. In difesa, il tecnico bianconero ritrova Kamara, che ha scontato la giornata di squalifica contro il Verona. Tra campionato e Coppa Italia, le ultime sette sfide allo stadio Meazza si sono concluse con una vittoria nerazzurra, mentre l’ultimo successo friulano risale dicembre del 2017. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Inter-Udinese e diffidati

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic. All. Inzaghi.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibeu, Atta, Karlstrom, Lovric, Kamara; Ekkelenkamp; Lucca. All. Runjaic.

ARBITRO: Daniele Chiffi della sezione di Padova

DIFFIDATI: Bastoni, Barella, Mkhitaryan, Pavard (I); Ehizibue, Giannetti, Kristensen (U)

PROSSIME PARTITE: Milan-Inter (Coppa Italia) il 2 aprile alle 21 e Genoa-Udinese il 4 aprile alle 20.45

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 64; Napoli* 61; Atalanta 58; Bologna 56; Juventus 55; Roma 52; Lazio* e Fiorentina 51; Milan* 47; Udinese* 40; Torino* 38; Genoa 35; Como 30, Verona* e Cagliari 29; Parma* e Lecce 25; Empoli 23; Venezia 20; Monza 15.

*una partita in meno