Dal Chelsea a Milano: blitz improvviso, il brasiliano sbarca in Italia

Il calciatore è finito nel mirino del Milan e dell’Inter in vista della nuova stagione. Sono davvero tutti pazzi per il classe 2004

Dopo una stagione da protagonista è pronto a spiccare il volo. Il calciatore che fino a questo momento ha segnato nove reti è finito nel mirino dei grandi club.

Ci stanno pensando anche Milan e Inter alla stella del Chelsea Andrey Santos. Il giovanissimo centrocampista brasiliano di proprietà dei londinesi sta giocando da titolare in Ligue 1, con la maglia dello Strasburgo. Ventiquattro partite in campionato e due in Coppa di Francia, per più di 2300 minuti. Oltre ai nove gol, il classe 2004 si è messo in mostra anche con tre assist.

Il Chelsea, dunque, può gongolare, sapendo di avere tra le mani una piccola stella. Una stella, come detto, pronta a mettersi in gioco in palcoscenici più importanti.

Santos via dal Chelsea, sfida a quattro per il giocatore

Andrey Santos è così finito sul taccuino di Milan e Inter, che hanno mandato i loro scout a visionare il calciatore brasiliano.

L’idea di entrambi – secondo quanto riportato da Chelsea News – sarebbe quella di acquistarlo con la formula del prestito. Un’idea che potrebbe non dispiacere al club londinese, che ben presto dovrà decidere cosa fare di Santos.

Chiaramente ci sarebbe anche la possibilità di cederlo a titolo definitivo. Oltre ai club italiani, si sarebbero, infatti, fatti avanti per acquistarlo, con questa formula, il Psg e il Monaco. La palla adesso passa al Chelsea chiamato a decidere se tenerlo o darlo via. La soluzione del prestito in Italia potrebbe essere quella ritenuta più giusta visto che così il valore di Santos potrebbe aumentare ancora di più. A breve sapremo se il classe 2004 sarà l’ennesimo giocatore a sbarcare a Milano da Londra.