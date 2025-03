Champions più lontana dopo il ko, UFFICIALE: arriva l’esonero

L’ennesimo ko porta la società a cambiare allenatore: la Champions è sempre più lontana, ultima spiaggia per il club

L’ultima sconfitta è stata fatale. La Champions sempre più lontana, con il rischio concreto di non qualificarsi neanche ad una delle competizioni europee. Giusto, dunque, correre ai ripari e provare a salvare il salvabile con il più classico dei rimedi: il cambio in panchina.

Un avvicendamento divenuto ufficiale questa mattina, a poche ore di distanza dall’ultima sconfitta patita dal club: il Borussia Moenchengladbach è riuscito ad imporsi contro il Lipsia grazie ad una rete di Plea nel secondo tempo. Un gol che è costata la panchina a Rose: il Lipsia, infatti, ha annunciato l’esonero dell’allenatore, alla guida della squadra dal 2022.

Il club tedesco ha diramato poco fa il comunicato ufficiale: “Marco Rose è stato sollevato dal suo incarico di capo allenatore del RB Lipsia con effetto immediato. Anche i suoi collaboratori Alexander Zickler, Marco Kurth e Frank Geideck hanno lasciato il club, insieme a Frank Aehlig. Il club annuncerà chi assumerà il ruolo di capo allenatore a tempo debito”.

Lipsia, Rose esonerato: Champions a rischio

La sconfitta contro il Borussia ha complicato i piani del Lipsia, attualmente sesto a 42 punti, a pari merito con il Friburgo (che ha una partita in meno), a tre lunghezze dalla zona Champions. Attualmente la squadra sarebbe qualificata per la prossima Conference League, ma non erano questi i piani della società.

Nelle ultime giornate, la squadra è entrata in una crisi senza fine: appena due le vittorie nel girone di ritorno, con un totale di 12 punti conquistati nelle ultime 10 partite. Un rendimento che ha fatto precipitare il Lipsia in classifica ed ha spinto la società a correre ai ripari. Esonero Rose per provare a dare una scossa alla squadra, resta ora da capire chi sarà il prescelto per queste ultime sette giornate di campionato e per la semifinale di coppa di Germania.