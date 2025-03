Cagliari-Monza 3-0: colpo salvezza dei sardi, brianzoli a un passo dalla B

Cagliari-Monza decisa da un grande secondo tempo dei sardi, la squadra di Nicola scatta in zona salvezza mentre i brianzoli restano staccati all’ultimo posto

Punti salvezza importantissimi in palio nel lunch match domenicale tra Cagliari e Monza, se li aggiudicano i sardi che come già diverse volte accaduto in stagione fanno valere il fattore campo. I sardi piegano per 3-0 i brianzoli grazie alle reti di Viola, Gaetano e Luvumbo e si portano a +6 sul terzultimo posto. Altro ko per un Monza volenteroso, ma che a questo punto vede sempre più avvicinarsi lo spettro della B, con la salvezza distante dieci lunghezze.

La prima grande occasione della partita, in avvio, è per Viola, che tutto solo, di testa, manda a lato. Da lì, però, è un primo tempo in cui il Monza prende coraggio e a lungo è più pericoloso. Dani Mota non sfrutta una situazione favorevole in area calciando male anche se da posizione decentrata, poi Caprile deve disinnescare due conclusioni insidiose di D’Ambrosio e Bianco. Il Cagliari si rivede davanti solo nel finale di tempo, con Piccoli e Viola murati in area dalla difesa biancorossa.

Il secondo tempo inizia con il Cagliari che ha tutto un altro piglio. Stavolta, la girata di testa di Viola è formidabile su cross di Augello e non lascia scampo a Turati. Il Monza non molla e cerca di rientrare in partita, Ciurria ha una buona occasione ma in area, dopo aver tentato di saltare Caprile, non riesce a concludere. Arriva invece il raddoppio cagliaritano, con una grande punizione di Gaetano dal limite, che fulmina Turati sul suo palo. Finale di partita ancora vivo, Pavoletti cestina il tris dopo una grande giocata di Gaetano mentre il Monza subito dopo va vicino a riaprirla con Ganvoula e Caprari, arriva alla fine la terza rete con Luvumbo lanciato in contropiede.

CAGLIARI-MONZA 3-0 – 49′ Viola, 73′ Gaetano, 92′ Luvumbo

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 64; Napoli* 61; Atalanta* 58; Bologna 56; Juventus 55; Roma 52; Lazio* 51; Fiorentina* 48; Milan* 47; Udinese* 40; Torino* 38; Genoa 35; Como 30, Verona* e Cagliari 29; Parma* e Lecce 25; Empoli 23; Venezia 21; Monza 15.

*una partita in meno

