Arnautovic-Frattesi gol: l’Inter vince, ma serve un super Sommer

Ecco come è andata a San Siro tra la squadra di Simone Inzaghi e i bianconeri. I nerazzurri ora possono pensare al derby di mercoledì

L’Inter conquista tre punti e allunga in classifica sul Napoli e l’Atalanta, ma che sofferenza.

Primo tempo da urlo per Dimarco e compagni, che partono forte, mettendo alle corde l’Udinese. Il match, valevole per la trentesima giornata di Serie A si sblocca così subito. Gli uomini di Simone Inzaghi trovano il gol al dodicesimo con Arnautovic, che conclude un’azione manovrata davvero bella. Prima però almeno due grandi occasioni, con Calhanoglu e Frattesi che non hanno trovato fortuna.

Ma è proprio l’ex centrocampista del Sassuolo al 29esimo a segnare il due a zero, sfruttando il secondo assist in partita di Federico Dimarco. Si va, dunque, all’intervallo con i campioni d’Italia totalmente in controllo

Inter-Udinese, i bianconeri mettono paura ai nerazzurri

Nella ripresa, però, l’Inter abbassa i ritmi, pensando di aver giĂ portato a casa il risultato, ma a diciannove minuti dalla fine arriva il super gol di Solet.

L’uomo mercato dei bianconeri trova la rete dell’uno a due in seguito ad una fantastica incursione e un tiro da fuori. 180 secondi dopo, l’Udinese sfiora il pareggio con un’incornata di Lucca, ma un miracoloso Sommer dice no, salvando l’Inter. Nel recupero è ancora lo svizzero a fare una grande parata sul difensore francese dei bianconeri.

I nerazzurri tremano fino alla fine, ma portano a casa una vittoria preziosa. Ora i punti di vantaggio sul Napoli sono sei, nove sull’Atalanta.

Inter-Udinese 2-1: 12’ Arnautovic (I), 29’ Frattesi (I), Solet (U)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 67; Napoli* 61; Atalanta 58; Bologna 56; Juventus 55; Roma 52; Lazio* e Fiorentina 51; Milan* 47; Udinese 40; Torino* 38; Genoa 35; Como 30, Verona* e Cagliari 29; Parma* e Lecce 25; Empoli 23; Venezia 20; Monza 15.

*una partita in meno

RIEPILOGO RISULTATI

Como-Empoli 1-1

Venezia-Bologna 0-1

Juventus-Genoa 1-0

Lecce-Roma 0-1

Cagliari-Monza 3-0

Fiorentina-Atalanta 1-0

Inter-Udinese 2-1

Napoli-Milan ore 20.45

Verona-Parma lunedì ore 18.30

Lazio-Torino lunedì ore 20.45