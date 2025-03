Arbitro nel mirino, tweet UFFICIALE del club: “Oggi ci rubano anche un’ora”

Post sui social polemico da parte del club dopo una gara segnata da episodi controversi, la prestazione dell’arbitro viene bocciata

Non mancano mai, nel mondo del calcio, le forti polemiche arbitrali. L’introduzione del Var non è riuscita a ridurle più di tanto, se c’è stato sicuramente un netto miglioramento per quanto concerne le situazioni ‘geografiche’ di fuorigioco per tutte le altre casistiche l’interpretazione dei fischietti in campo e davanti al monitor genera diversi problemi e scatena il dibattito.

Anche in questo weekend, di nuovo, un match in cui sono successe diverse cose e una delle due squadre a reputare di aver subito dei torti piuttosto clamorosi. Non stiamo parlando del campionato di Serie A, ma di quanto successo nella Liga spagnola. Dove il Real Madrid ha avuto ragione a fatica del Leganes, in rimonta per 3-2, ma in una sfida in cui le decisioni dell’arbitro hanno avuto, almeno a parere degli ospiti, un ruolo fondamentale.

Real Madrid-Leganes, arbitro sotto accusa: le proteste degli ospiti

Che anche sulla carta non fosse una gara semplicissima per i ‘Blancos’ si sapeva, data la fama di ammazzagrandi che il Leganes si era guadagnato in questa stagione. E infatti, gli ospiti erano passati a condurre sul 2-1 alla fine del primo tempo, dopo l’iniziale svantaggio, per poi cedere nella ripresa.

Ma come detto, l’arbitraggio di Gonzales Fuertes ha avuto diverse zone d’ombra. A cominciare dal rigore per l’iniziale 1-0 del Real, concesso per un contatto forse troppo lieve su Arda Guler. Nel secondo tempo, altri episodi assai contestati. Sul punteggio di 2-2, un contatto in area del Real tra Bellingham e Diego Garcia non è stato sanzionato. L’azione del 3-2 di Mbappe è partita da un fallo di Renato Tapia su Rodrygo ritenuto inesistente dagli ospiti. Infine, l’azione maggiormente criticata, in pieno recupero, con un intervento di Asencio su Diomandè in piena area, apparso nettamente falloso ma anche qui non meritevole di penalty per il Leganes. E la reazione del club biancoblù sui social è stata un tweet fortemente polemico: “Oggi ci rubano anche un’ora”, in riferimento all’ora legale.