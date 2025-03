Thuram e la richiesta di Tudor: “Ci ha detto una cosa. Alla Juve non era normale”

La Juventus torna alla vittoria, funziona la cura Tudor: le parole al termine del match del centrocampista francese

Esordio vincente per Igor Tudor sulla panchina della Juventus: la perla di Yildiz fa sorridere la ‘Vecchia Signora’ dopo le due pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina.

Il cambio alla guida tecnica ha dato subito benefici ai bianconeri, con Khephren Thuram tra i migliori nello scacchiere dell’undici di casa: “È stata una settimana particolare, abbiamo fatto una buona prestazione. L’importante era vincere – spiega in conferenza stampa il figlio d’arte – Tra di noi ci siamo detti che dovevamo tornare alla vittoria, che le ultime sconfitte non erano normali per una squadra come la Juventus. In questo finale di campionato vogliamo arrivare al nostro obiettivo che è la qualificazione in Champions League“.

Sul cambio di allenatore e le richieste di mister Tudor: “Ci ha chiesto molta intensità, di attaccare e giocare il più possibile in avanti. Ci ha detto che siamo forti e che dobbiamo dimostrarlo sul campo. Ci abbiamo messo tanto cuore e intensità. Se il mister mi ha dato schiaffi? No, niente schiaffi”, conclude Thuram nel siparietto finale in merito al retroscena del papà Lilian raccontato dallo stesso Tudor.