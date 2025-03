Paratici a rischio, ritorno a sorpresa: svelata la verità

L’ex Cfo della Juventus è il primo nome della dirigenza del Milan per rinforzare la società: le indiscrezioni dall’Inghilterra

Il nome di Fabio Paratici è tornato d’attualità nelle ultime settimane per un possibile ritorno in Serie A, dopo che si è dimesso dal suo incarico di direttore generale calcistico del Tottenham lo scorso aprile in seguito alla sospensione da parte della Fifa per le note vicende ai tempi della Juventus. Una sospensione che terminerà alla fine di giugno, per questo Paratici è stato accostato a diversi club, tra cui la stessa Juve, il Milan e ancora il Tottenham, per un ritorno a tempo pieno immediato.

In tanti hanno riportato che l’ex Cfo bianconero, che ha continuato ad assistere alle partite degli Spurs, è stato figura importante come consulente del presidente Daniel Levy durante la squalifica e i due sarebbero comunque in costante contatto per quanto riguarda gli affari calcistici della società londinese. Secondo i tabloid il dirigente italiano avrebbe assistito il Tottenham nella finestra di mercato dopo le dimissioni in maniera non ufficiale, ma la sua influenza sarebbe diminuita con l’arrivo di Scott Munn come responsabile del settore calcistico e del direttore tecnico Johan Lange. Il suo futuro ora sembra essersi tinto sempre più a tinte rossonere: come vi abbiamo raccontato in questi giorni è proprio lui il prescelto di Giorgio Furlani. Ma nelle ultime ore è spuntata una nuova indiscrezione che farebbe saltare i piani rossoneri.

Triangolo Milan-Paratici-Tottenham: cosa sta succedendo

Ci riferiamo ovviamente alla possibilità di un ritorno di Paratici al Tottenham, dopo la squalifica e le dimissioni. Gli Spurs e lo stesso manager però non hanno commentato le voci, ma fonti attendibili citate dal prestigioso ‘Telegraph’ hanno confermato che non ci sono state discussioni sull’argomento o su eventuali nuovi contratti in tal senso.

Per cui il Tottenham non avrebbe avuto colloqui con Paratici per un altro mandato alla scadenza della squalifica. In ogni caso, quel che pare certo è che l’ex Juve sia desideroso di tornare in fretta in azione nel mondo del calcio e in queste settimane ha valutato le varie opportunità. Un po’ come il Milan, che lo ha individuato come priorità pur non avendo particolarmente fretta, anche gli Spurs andranno incontro a una estate di cambiamenti, con il probabile avvicendamento in panchina e la separazione da Postecoglu. Tra i candidati principali ci sono Iraola e Marco Silva.