PAGELLE E TABELLINO LECCE-ROMA 0-1: Dovbyk, gol di piombo. Angelino errore da incubo

Voti e giudizi del match del ‘Via del Mare’ valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

LECCE

Falcone 6,5

Guilbert 5,5

Baschirotto 5,5

Gaspar 5,5

Gallo 6

Coulibaly 5,5. Dal 72′ Kaba 5,5

Ramadani 6,5. Dall’84’ Rebic sv

Pierotti 5. Dal 58′ Banda 5,5

Helgasson 5,5. Dal 72′ Berisha 6

Karlsson 5. Dal 58′ N’dri 5,5

Krstovic 6

Allenatore: Giampaolo 6

ROMA

Svilar 6,5

Mancini 7

Hummels 6

Ndicka 7

Saelemaekers 6

Koné 5,5

Cristante 6

FLOP Angeliño 5,5: partita non delle solite indimenticabili a cui ci ha abituato ultimamente, ma più che altro negli occhi resta quel gol sbagliato all’inizio che è assolutamente inspiegabile e poteva costare carissimo. Deve ringraziare Dovbyk se stanotte riuscirà a dormire.

Soulé 6. Dal 72′ Shomurodov 6

Pellegrini 5,5. Dal 72′ Baldanzi 6

TOP Dovbyk 7: sbaglia qualcosa, la prestazione non è ancora al top ma se fa gol così pesanti Ranieri può esclamare con la sua risata: “E chi se ne frega!” In effetti l’ucraino firma all’80’ un gol tanto bello quanto pesante, più del piombo perché significa sognare ancora e sorpassare per la prima volta la Lazio dopo essere stati a -15.

Allenatore: Ranieri 6,5

Arbitro: Manganiello (sezione di Pinerolo) 6

Lecce-Roma 0-1, il tabellino

Marcatori: 80′ Dovbyk (R)

Ammoniti: Karlsson (L), Baldanzi (R), Saelemaekers (R)

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly (dal 72′ Kaba), Ramadani (dall’84’ Rebic); Pierotti (dal 58′ Banda), Helgasson (dal 72′ Berisha), Karlsson (dal 58′ N’dri); Krstovic.

A disposizione: Früchtl, Samooja, Jean, Gabriel, Rafia, Berisha, Rebic, Burnete, Veiga, Kaba, N’dri, Banda, Morente.

Allenatore: Giampaolo.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé (dal 72′ Shomurodov), Pellegrini (dal 72′ Baldanzi); Dovbyk.

A disposizione: Gollini, De Marzi, Nelsson, Salah-Eddine, Pisilli, Gourna-Douath, Paredes, Baldanzi, El Shaarawy, Shomurodov.

Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Manganiello (sezione di Pinerolo). Assistenti: Preti-Moro. IV Uomo: Cosso. Var: Di Paolo. AVar: Ghersini.