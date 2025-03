Juventus, Tudor fa già scattare l’allarme: “Litiga con tutti”

Igor Tudor atteso a un finale di stagione importante con la Juventus, ma c’è chi evidenzia alcuni aspetti critici legati al tecnico croato

La Juventus riparte da Igor Tudor e c’è ovviamente molta curiosità per vedere i bianconeri all’opera, dopo l’avvicendamento in panchina con il croato che ha preso il posto di Thiago Motta. Per la Vecchia Signora, obbligatoria una reazione tecnica e d’orgoglio alle ultime complicate settimane, per finire al meglio la stagione.

Le prime dichiarazioni del neoallenatore hanno già lasciato intendere che in campo si dovrà vedere una compagine maggiormente compatta e unita verso il raggiungimento degli obiettivi, improntata a una concretezza diversa e con la consapevolezza di che cosa c’è in gioco per tutto l’ambiente Juventus. Un qualcosa che ha reso felici i tifosi bianconeri, ma tra commentatori e addetti ai lavori non tutti si lanciano in elogi nei confronti dell’ex tecnico di Verona e Lazio.

Juventus, Agresti su Tudor: “Ho dei dubbi sui rapporti con l’ambiente”

Un parere piuttosto critico e che solleva dibattito su ciò che potrà accadere a Torino arriva dal giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ Stefano Agresti. Intervenuto a ‘Radio Radio’, ha evidenziato come quelli che sono emersi storicamente come spigoli caratteriali del diretto interessato potrebbero avere un impatto non positivo in casa Juventus.

Agresti ha affermato: “Vediamo se Tudor riesce a litigare con tutti anche alla Juve dopo quello che è successo alla Lazio. Come profilo mi lascia un po’ perplesso perché ha lasciato sempre situazioni particolari, strascichi e scontri con le società. Non si lascia mai in modo sereno da nessuna parte, ho il dubbio sui rapporti che crea con l’ambiente dovunque sia andato. Lo scorso anno alla Lazio aveva fatto un programma piuttosto peculiare che prevedeva la cessione di tutti i giocatori fondamentali della squadra, vedremo cosa accadrà adesso”. Che per la Juventus una scossa sia necessaria è fuori discussione, vedremo effettivamente quale piega prenderà e se gli effetti saranno quelli desiderati oppure no.