Juventus, pazienza finita con Koopmeiners: “Lontano da Torino”

Scelta inevitabile, non si torna più indietro: l’olandese della ‘Vecchia Signora’ ancora nel mirino

Nonostante qualche timido segnale di risveglio – rappresentato soprattutto dalla super giocata di Kenan Yildiz – la Juventus sta riscontrando non poche difficoltà a venire a capo della pratica Genoa. Lento e prevedibile, il giro palla bianconero non è parso molto brillante. Il tutto senza considerare le solite amnesie difensive che, acuite dall’approccio aggressivo del ‘Grifone’ e dalla sua capacità di andare a prendere uomo contro uomo i portatori di palla avversari, hanno portato i padroni di casa a rischiare in almeno un paio di situazioni.

A far storcere il naso non solo allo Stadium ma anche ai tanti tifosi che stanno commentando la gara sui social è stata comunque la prova scialba di Teun Koopmeiners. Poco incisivo sia in fase di non possesso che in proiezione offensivo, l’olandese ha confermato il suo periodo no. Un tiro finito altissimo da buona posizione ne è una testimonianza emblematica. Immancabili le critiche dei tifosi della Juve, che si aspettavano quantomeno un segnale da un punto di vista mentale da Koopmeiners. Ecco una rapida carrellata di commenti:

#JuveGenoa Mamma mia Koopmeiners — Lorenzo Ciorcalo (@rotovisor) March 29, 2025

Vi prego qualcuno porti Koopmeiners lontano da Torino quanto prima #JuveGenoa — Mattia CM8 (@Mattia_CM8) March 29, 2025

koopmeiners sempre lo stesso 👎 — Kenneth (@Afterhoursbeat) March 29, 2025

Per Thuram era facile facile. Koopmeiners rimane una sciagura. #JuveGenoa — kcfe (@kcfe289990) March 29, 2025

È cambiata solo la motilità dell’allenatore. Al netto dell’estro puro di Yldiz, Il resto piange. Koopmeiners è troppo scadente.

#JuventusGenoa — Tony (@cortinarius1961) March 29, 2025

#JuveGenoa@juventusfc Ci vuole Halma e concentrazione nelle giocate. Troppi errori in difesa tra i 3 in linea e ci si mette pure #DiGregorio#Koopmeiners sbaglia ma è in campo.#Yildiz può fare differenza — Paul.Page (@paolo1672) March 29, 2025

Soprattutto koopmeiners continua ad essere avulso dal gioco,anche McKennie in quella posizione non incide. — Stefano Ranieri (@StefanoRan16468) March 29, 2025

Juventus, Koopmeiners non ingrana: ancora polemiche social

Staremo a vedere se il secondo tempo confermerà questa linea di tendenza o ci saranno i presupposti per un improvviso colpo di coda. Anche lo Stadium, però ha rumoreggiato e non poco in diverse circostanze, aumentando i decibel soprattutto quando la Juve ha alzato il proprio baricentro cercando con una certa costanza la verticalizzazione.

Nel complesso, pur essendosi portata in vantaggio, la compagine di Tudor non ha mai avuto il pallino del gioco. Ben disposto in campo, il Genoa ha patito soltanto qualche iniziativa individuale dei bianconeri, abili a portarsi in vantaggio grazie ad una ‘perla’ di Yildiz. La partita, però, resta più viva che mai e non sono da escludere variabili tattiche interessanti.