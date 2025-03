Giornalista aggredito in diretta, lo difendono tre ragazzi: poteva finire male

Un celebre giornalista alle prese con un aggressore in diretta: in suo soccorso tre giovani: cosa è successo

Un nuovo caso fa discutere nel mondo del giornalismo sportivo. Protagonista il collega Tancredi Palmeri, firma di ‘Sportitalia’, che è stato al centro di un episodio piuttosto particolare e che in queste ore sta creando dibattito sui social network.

Più volte, nel recente passato, nel corso dei suoi servizi in diretta il giornalista ha dovuto fronteggiare atteggiamenti da parte del pubblico decisamente sopra le righe. Un nuovo episodio del genere è avvenuto a Milano, dove Palmeri ha rischiato di subire una aggressione. Ma con l’intervento, per fortuna, di alcuni ragazzi in sua difesa.

Tancredi Palmeri aggredito in diretta a Milano: il video dell’accaduto sui social

Palmeri era impegnato in un servizio in diretta in pieno centro a Milano, nella zona della movida e dei Navigli. Mentre stava registrando, è stato avvicinato da un giovane che gli si è parato davanti con fare intimidatorio.

Il ragazzo in questione ha tentato di spegnere la videocamera, scatenando le rimostranze del giornalista. I toni della discussione si sono accesi, la situazione ha rischiato di degenerare. Nel prosieguo del video pubblicato da ‘Sportitalia’ sui propri canali social, si vede poi l’intervento di altre persone a difesa di Palmeri. “Tre giovani spettatori, due dei quali napoletani, si sono schierati in maniera provvidenziale con prontezza in sua difesa”, si legge nella didascalia del post, così come effettivamente si vede nelle immagini, in cui i tre giovani in questione affrontano il molestatore e lo invitano a lasciar stare il giornalista che stava svolgendo solamente il suo lavoro. Il post su Instagram di ‘Sportitalia’ ha naturalmente avuto una notevole eco sul web in queste ore, ricevendo svariate interazioni e commenti, anche se il pubblico social si è diviso tra sostenitori e avversari dello stesso Palmeri.