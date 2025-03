DIRETTA Serie A, Lecce-Roma 0 -0 | Angelino si mangia un gol LIVE

Dopo le gare giocate nel pomeriggio, si chiude il sabato della trentesima giornata del campionato di Serie A con una sfida tutta giallorossa

Ultima partita in programma per questo sabato, valida per il trentesimo turno del massimo campionato italiano, tra il Lecce e la Roma, entrambe impegnate a raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali.

I padroni di casa, guidati in panchina da Marco Giampaolo, non vivono un grandissimo momento di forma e sono reduci da quattro sconfitte consecutive, l’ultima sul campo del Genoa di Patrick Vieira, che li ha fatti rimpiombare in piena lotta per la salvezza. La vittoria manca, ormai, dal 31 gennaio scorso, quando s’imposero sul campo del Parma allora allenato da Fabio Pecchia. Di contro, i giallorossi dell’allenatore Claudio Ranieri viaggiano ad una media punti da Scudetto e arrivano a questo appuntamento dopo sei vittorie consecutive, l’ultima prima della sosta per gli impegni delle Nazionali conquistata tra le mura amiche contro il Cagliari di Davide Nicola. L’obiettivo è arrivare in Europa, con la Champions League ad un passo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Via del Mare’ di Lecce.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-ROMA

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Helgason; Pierotti, Krstovic, Karlsson. All. Giampaolo

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: Inter 64 punti; Napoli 61; Atalanta 58; Bologna 56*; Juventus 55*; Lazio 51; Roma 49; Fiorentina 48; Milan 47; Udinese 40; Torino 38; Genoa* 35; Como 30*, Verona 29; Cagliari 26; Parma e Lecce 25; Empoli 23*; Venezia 21*; Monza 15

*una partita in più

ARBITRO: Gianluca Manganiello (Sezione Pinerolo)

PROSSIMI IMPEGNI

Lecce-Venezia, 6 aprile ore 12.30

Roma-Juventus, 6 aprile ore 20.45