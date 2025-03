DIRETTA Serie A, Como-Empoli e Venezia-Bologna | Formazioni ufficiali LIVE

Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, si torna in campo per la trentesima giornata del campionato di Serie A

Finalmente, dopo quindici giorni di stop a causa delle gare disputate dalle varie Nazionali in giro per il mondo, il campionato di Serie A riprende la sua corsa e si riparte dalla trentesima giornata.

La prima partita di cui ci occuperemo vede impegnate il Como e l’Empoli, uno scontro che vale una grande fetta di salvezza. I lariani, guidati in panchina da Cesc Fabregas, sono reduci dalla sconfitta esterna patita contro il Milan di Sergio Conceicao, mentre i tre punti mancano da un mese, quando sconfissero tra le mura amiche il Napoli di Antonio Conte. Di contro, i toscani dell’allenatore Roberto D’Aversa, distanti sette lunghezze dagli avversari di giornata, occupano il terzultimo posto in classifica e arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta sul campo del Torino, la quarta nelle ultime cinque partite disputate. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

FORMAZIONI UFFICIALI COMO-EMPOLI

COMO (4-3-3-): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Caqueret, Da Cunha; Diao, Cutrone, Strefezza. All. Fabregas

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Viti, Marianucci; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Kouame. All. D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Inter 64 punti; Napoli 61; Atalanta 58; Bologna 53; Juventus 52; Lazio 51; Roma 49; Fiorentina 48; Milan 47; Udinese 40; Torino 38; Genoa 35; Como e Verona 29; Cagliari 26; Parma e Lecce 25; Empoli 22; Venezia 20; Monza 15.

ARBITRO: Maurizio Mariani (Sezione Aprilia)

L’altra sfida delle 15 è altrettanto importante per la classifica, anche se per motivi diversi: Venezia e Bologna lottano per obiettivi differenti, ma importantissimi.

I padroni di casa del tecnico Eusebio Di Francesco si presentano a questo appuntamento da penultimi in classifica e questa partita rappresenta la classica ultima spiaggia, o quasi, per risalire la china. Quattro pareggi consecutivi, l’ultimo contro il Napoli, non possono bastare, adesso serve necessariamente una vittoria per poter sperare ancora nella salvezza. Di contro, i rossoblu di Vincenzo Italiano vivono un momento di forma strepitoso e nell’ultimo turno hanno distrutto la Lazio di Marco Baroni con un netto 5-0, scavalcando la Juventus al quarto posto in classifica, l’ultimo utile per l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Pier Luigi Penzo’ di Venezia.

FORMAZIONI UFFICIALI VENEZIA-BOLOGNA

VENEZIA (3-5-2): Radu; Shingtienne, Idzes, CandE; Zerbin, Perez, Dumbia, Busio, Ellertson; Oristanio, Fila. All. Di Francesco

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Casale, Miranda, Beukema; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano

ARBITRO: Marco Di Bello (Sezione Brindisi)