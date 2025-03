Colpo di scena Juve-Vlahovic: firma clamorosa

L’attaccante serbo è in scadenza di contratto, ma c’è chi vorrebbe un dietrofront clamoroso sul suo futuro in bianconero

La Juve riparte dal Genoa e da Igor Tudor. La pausa delle nazionali ha portato un cambio di allenatore per certi versi abbastanza prevedibile dopo l’ennesima batosta, quella contro la Fiorentina che ha fatto seguito allo 0-4 storico con l’Atalanta. Il tecnico croato è pronto a rimettere le cose in ordine, cambiando comunque qualcosa in maniera anche netta. A partire dalla difesa a tre e da qualche esperimento, un po’ come aveva fatto lo scorso anno al suo arrivo alla Lazio.

Tra le novità che potrebbero arrivare nelle ultime nove partite c’è quella che vede nuovamente protagonista Dusan Vlahovic, giocatore che Tudor ha definito “fortissimo” e non è la prima volta: “Ha tutte le doti che deve avere un giocatore di prima classe, sa fare gol, motivatore, trascinatore, viene da un momento un po’ così e lo sappiamo. Abbiamo parlato, scambiato opinioni. Lui ha voglia di ripartire”. E anche la Juve ripartirà da lui, al posto di Kolo Muani oppure insieme come Thiago Motta non gradiva particolarmente. Il centravanti serbo sarà comunque uno dei temi centrali del mercato estivo di Giuntoli, il suo futuro influirà sulle mosse del club. Il contratto resta in scadenza 2026 con un ingaggio monstre che la società ha urgenza di tagliare, con un rinnovo oppure con la cessione. La seconda opzione resta la più verosimile, magari in Premier dove Vlahovic ha diversi estimatori. Ma è ancora tutto aperto, con qualcuno che ci punterebbe ancora per il bianconero.

Dietrofront Vlahovic: ora vogliono il rinnovo con la Juve

Nel nostro consueto sondaggio sui social, ai nostri followers abbiamo chiesto se vorrebbero la permanenza di Dusan Vlahovic alla Juventus magari con rinnovo di contratto. Un nuovo accordo ovviamente a cifre più basse, unica via per un’eventuale conferma a sorpresa dell’ex bomber della Fiorentina per un ingaggio che toccherà i 12 milioni di euro. Un peso enorme per il bilancio bianconero.

E su Telegram i followers ci hanno servito proprio il colpo di scena: addirittura il 62% ha votato ‘sì’ contro il 38% di ‘no’. Un risultato inaspettato considerando il mare di critiche a cui Vlahovic è andato incontro soprattutto in questa stagione, in cui i numeri non lo hanno supportato fino in fondo. Il numero 9 ha segnato 14 reti in 34 partite di cui 9 in campionato, non un bottino da sogno anche se non totalmente disastroso. Al netto dei tanti gol sbagliati davanti alla porta, evidentemente qualcuno ancora spera nel ribaltone.