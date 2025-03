Colpaccio Inter, salta tutto: è un annuncio in piena regola

I nerazzurri hanno individuato un grande obiettivo per l’estate che però rischia di sfumare già da ora: sono appena arrivate le dichiarazioni ufficiali

Per l’Inter sarà un finale di stagione densissimo di appuntamenti, due mesi in cui si giocherà tutto, prima della coda prestigiosissima del Mondiale per Club di giugno ovviamente. Già da ora ovviamente Marotta e Ausilio stanno programmando la prossima stagione e il mercato estivo, in cui con buona probabilità ci sarà un margine di manovra superiore a livello finanziario rispetto al passato. Anche grazie ai maggiori introiti della Champions e poi della stessa rassegna iridata che durerà fino a luglio.

Qualche colpo è già arrivato, vedi il talentino Sucic che dovrebbe aggregarsi proprio negli States mentre altre decisioni poi andranno prese su giocatori come Francesco Pio Esposito che sta facendo grandi cose in Serie B e con gli Azzurrini. A inizio giugno ci sarà una finestra aggiuntiva per i club di Serie A in cui qualcosa si potrà aggiustare in vista della partenza per questa prima attesissima edizione della nuova competizione. In ogni caso l’Inter stavolta farà degli investimenti sulla linea di calciatori giovani ma di grande talento. Tra questi è stato sicuramente individuato Nico Paz, che sarà reduce da una stagione super col Como. L’argentino è entrato nel giro della nazionale grazie a le sue prestazioni e i numeri che dicono 6 gol e 6 assist in 27 partite al primo anno nel nostro campionato. Il Real Madrid può riprenderlo con una clausola, ma le società ne riparleranno consapevoli dell’interesse di club come appunto l’Inter e la Roma. Oggi, però, è arrivato l’annuncio direttamente dalla bocca dei lombardi.

Il ds del Como gela l’Inter su Nico Paz

Prima del fischio d’inizio di Como-Empoli, il direttore sportivo dei lombardi Carlalberto Ludi – fresco tra l’altro di rinnovo di contratto – ha parlato a ‘Dazn’ proprio del futuro di Nico Paz e del tecnico Fabregas accostato a diversi club: “Saranno con noi l’anno prossimo? Sì, certamente“. Un annuncio in piena regola, che dimostra ancora una volta la bontà del progetto tecnico di una società che sta facendo investimenti da big.

Ludi ha poi mandato un messaggio alla società dopo appunto il rinnovo: “Ringrazio tutta la società per la fiducia che mi hanno dato dopo 6 anni entusiasmanti insieme. Abbiamo l’ambizione di fare ancora meglio e lavoreremo per questo. A gennaio abbiamo ultimato una programmazione iniziata a luglio. Ci siamo presi qualche rischio gestionale ma eravamo pronti”. Poi ha aggiunto su un calciatore in particolare che ha voluto menzionare: “Di solito non faccio nomi ma se devo dirne uno dico Da Cunha che non è un nuovo arrivo ma è un ragazzo che sta crescendo sempre di più all’interno del nostro gruppo con un’umiltà pazzesca e una voglia di lavorare incredibile”.