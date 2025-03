Buona la prima di Tudor allo Stadium: il super gol di Yildiz stende il Genoa

Si è chiusa la sfida dell’Allianz Stadium: una perla dell’attaccante turco ha regalato tre punti importanti ai bianconeri

Grazie al sigillo di Yildiz, la Juventus batte il Genoa e risponde subito allo squillo del Bologna, vittorioso sul campo del Venezia. Partita tutto sommata gestita bene dagli uomini di Tudor che, dunque, raccoglie tre punti alla prima sulla panchina bianconera.

Pronti via e la Juventus comincia ad imporre il suo gioco. Non più passaggi in orizzontali, ma ricerca costante (e qualche volta troppo sostenuta) della verticalità. Sgravato da compiti tattici incombenti, Yildiz appare subito in palla. Il Genoa, però, quando può dà costantemente la sensazione di potersi rendere pericolo. Una giocata di Pinamonti per poco non imbecca Miretti, Pinamonti viene fermato sul più bello dopo aver aggirato la marcatura di Renato Veiga.

Al minuto 25 la Juventus passa. Sollecitato da Tudor, Koopmeiners serve subito Vlahovic che cincischia con il pallone ma riesce in qualche modo a servire Yildiz. L’attaccante turco entra in area, elude l’intervento di due marcatori e con un tiro secco di collo pieno batte l’incolpevole Leali. Galvanizzati dal gol, i padroni si spingono ancor con più determinazione in avanti, non riuscendo però a trovare il bandolo della matassa. La prima frazione di gioco si chiude senza altri particolari sussulti.

Juventus-Genoa 1-0, decide una magia di Yildiz

Nel secondo tempo lo spartito non cambia anche se chiaramente i ritmi dell’incontro si abbassano. La Juve, però, acquisisce sempre più consapevolezza nel giro palla, scrollandosi un po’ l’ansia iniziale. Vlahovic sporca un paio di potenziali occasioni intriganti, Kalulu scalda i guantoni di Leali con un colpo di testa ben calibrato.

Nell’ultimo quarto d’ora, però, la gara ha un altro sfogo importante. Al minuto 82 ci prova Venturino, prendendo palla dai 20 metri e calciando immediatamente: la palla fischia a qualche metro di distanza dalla sinistra di Di Gregorio. Su uno dei ribaltamenti di fronte seguenti, ancora Vlahovic ha la palla del possibile 2-0: l’attaccante serbo non riesce a trovare lo spazio per far calciare, serve Locatelli la cui conclusione forte ma centrale viene disinnescata da Leali. La partita si trascina stancamente fino al triplice fischio: tre punti importanti per la Juve che rimane in scia del Bologna, distante ancora un punto.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 64 punti; Napoli 61; Atalanta 58; Bologna 56*; Juventus 55*; Lazio 51; Roma 49; Fiorentina 48; Milan 47; Udinese 40; Torino 38; Genoa* 35; Como 30*, Verona 29; Cagliari 26; Parma e Lecce 25; Empoli 23*; Venezia 21*; Monza 15. *una partita in più

Programma Serie A

Venezia-Bologna 0-1

Como-Empoli 1-1

Juventus-Genoa 1-0

Lecce-Roma Stasera ore 20.45

Cagliari-Monza Domani ore 12.30

Fiorentina-Atalanta Domani ore 15

Inter-Udinese Domani ore 18

Napoli-Milan Domani ore 20.45

Verona-Parma Lunedì 18.30

Lazio-Torino Lunedì 20.45