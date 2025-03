Allenatore Milan, Paratici incontra l’agente: reazione immediata di Furlani

Giornata di vertici a Milano per il possibile futuro direttore sportivo dei rossoneri: faccia a faccia con il procuratore del tecnico

Domani in campo contro il Napoli per tenere vive le residue speranze Champions. Oggi però per il Milan è già tempo di pensare al domani inteso come futuro: c’è la prossima stagione da programmare, con una nuova rivoluzione che attende la formazione rossonera.

Ci sarà un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore, poi sarà il momento di pensare alla rosa e non sono esclusi addii eccellenti come quelli di Theo Hernandez e Maignan. Per il ruolo di ds il grande favorito è Fabio Paratici che ha già avuto incontro con Giorgio Furlani, l’amministratore delegato che ha il compito di scegliere il profilo migliore.

Proprio Paratici questo pomeriggio era a Milano, come testimoniato dalle telecamere di Telelombardia: l’ex dirigente della Juventus è stato visto uscire da un albergo milanese dove avrebbe avuto un vertice con l’agente di uno degli allenatori candidati a prendere il posto di Conceicao. Si tratta di Edoardo Crnjar, procuratore tra gli altri anche di Roberto De Zerbi.

Milan, Paratici vede l’agente di De Zerbi: smentita la presenza di Furlani

La stessa fonte ha lanciato anche l’indiscrezioni di un faccia a faccia con Furlani, ma successivamente ha riportato la smentita dello stesso Paratici. Quello con Crnjar è stato un incontro privato, senza la presenza del dirigente del Milan.

Proprio Furlani ha fatto sapere di non essere impegnato con il Milan, ma con i suoi figli: era, infatti, al campo dove quest’oggi hanno giocato. Nessun vertice a tre dunque, anche se il contatto Paratici-agente di De Zerbi non può passare inosservato. L’ex Tottenham, fino a luglio ancora squalificato, potrebbe aver sondato il terreno e la disponibilità dell’attuale allenatore del Marsiglia a lasciare la Francia per fare ritorno in Italia.

Si lavora al nuovo Milan dunque: domani Conceicao sfida il Napoli, ma il vero domani rossonero arriverà a giugno con ds e tecnico che dovranno rilanciare le ambizioni della squadra.