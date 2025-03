Subito una sorpresa, Tudor spiazza per la sua prima Juve

Domani il debutto del nuovo allenatore dei bianconeri con possibili novità di formazione: le idee del tecnico croato

Si parte: la nuova Juventus targata Igor Tudor è pronto a togliersi i veli. Domani pomeriggio contro il Genoa si scopriranno le novità pensate dall’allenatore croato per dare la scossa alla formazione bianconera.

Il tecnico in conferenza stampa ha già fatto trasparire qualcosa, come la possibilità di rivedere Dusan Vlahovic al centro dell’attacco, al posto (o insieme) a Kolo Muani. Una scelta da interpretare anche in chiave societaria: il serbo è un capitale della società, mentre il francese è in prestito secco. Logico quindi provare a valorizzare l’attuale numero 9, anche in vista di una possibile cessione estiva (c’è la questione contrattuale che spinge verso l’addio).

Ma oltre a Vlahovic possibile titolare, Tudor valuta anche sorprese di formazione. Se n’è parlato a TiAmoCalciomercato su Youtube, puntando sulla novità anche nel modulo. Si dovrebbe partire con il 3-4-2-1 che potrebbe poi diventare 3-4-1-2 con la coppia Vlahovic-Kolo Muani. Difesa a tre dunque, con poi due esterni a tutta fascia. Ecco qui potrebbe esserci la grande sorpresa di Tudor.

Juventus, la sorpresa Nico Gonzalez: Tudor spiazza tutti

L’allenatore sta avendo colloqui con tutti i giocatori, concentrandosi in modo particolare con chi finora ha reso sotto le aspettative.

Calciatori come Nico Gonzalez al quale Igor Tudor ha chiesto la disponibilità a giocare a tutta fascia, sulla destra. L’argentino ha detto sì ed allora si potrebbe vederlo, se non con il Genoa nelle prossime partite, schierato sull’out destro come esterno nel centrocampo a quattro al posto di Weah.

Altra novità i due trequartisti dietro la punta ed in questo caso i nomi sono quelli di Yildiz e Koopmeiners. Altri due calciatori che con Thiago Motta non hanno reso al massimo delle loro possibilità e che Tudor ora ha intenzione di provare a rilanciare. Riuscirci significherebbe anche aumentare le possibilità di essere confermato a fine stagione.