Sconfitta troppo umiliante: la Federazione ha deciso di esonerarlo

Riunione d’urgenza nel pomeriggio con il CT, la cui avventura è giunta ormai agli sgoccioli. Ecco tutti i dettagli

La sconfitta subita è stata troppo pesante, troppo umiliante per passarci sopra. Ad essa si aggiunge poi una posizione di classifica relativamente tranquilla, ma lontana dalle aspettative. La decisione della Federcalcio sembra definitiva: il CT andrà via. E subito.

Secondo i media brasiliani Dorival jr sta vivendo le ultime ore, se non i minuti da commissario tecnico del Brasile. Il faccia a faccia d’urgenza con Ednaldo Rodrigues, il numero uno della Federazione brasiliana, sarà utile per confrontarsi e capire i problemi che hanno travolto la Nazionale verdeamarelo, ma soprattutto sancirà quasi sicuramente la fine dell’esperienza da selezionatore di Dorival jr.

Andrà via dopo 16 gare e un percorso complessivamente non negativo, ma al contempo poco esaltante: 3 le sconfitte, per una media di 1,66 punti a partita. Attualmente il Brasile è quarto nel girone di qualificazione con 21 punti.

Il 60enne di Araraquara pagherà a carissimo prezzo l’ultimo ko, il più pesante, ovvero il 4-1 subito contro gli storici rivali dell’Argentina nel match valevole per la quattordicesima giornata delle qualificazioni sudamericane al Mondiale 2026. Dorival era subentrato nel gennaio di un anno fa, sarebbe dovuto essere un CT ad interim in attesa dell’arrivo di un grande profilo europeo.

Brasile, via Dorival sognando (ancora) Ancelotti

Ma il rifiuto di Ancelotti, e forse di qualche altro tecnico straniero di fama mondiale (si parlò pure di Mourinho), ha spinto la Federcalcio a proseguire con lui, sperando magari in un ripensamento dello stesso Ancelotti, il quale rimane il sogno di Rodrigues.

Probabilmente il numero uno del calcio brasiliano proverà di nuovo a convincerlo, facendo leva su Neymar e Rodrygo suoi giocatori al Real Madrid, col quale il tecnico ex Milan ha ancora un altro anno di contratto. Settimane fa via abbiamo parlato del tentativo concreto dei Friedkin per portarlo alla Roma. La priorità di Ancelotti resta comunque la permanenza al Real Madrid, Florentino Perez permettendo.