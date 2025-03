Rifiutato Kolo Muani, strategia cambiata: la Juve è più lontana

L’attaccante francese potrebbe restare in bianconero in estate, ma occhio al cambio improvviso di programmazione

Si cambia. Via Thiago Motta per Tudor ed ora tutti che cercano di capire cosa significherà in campo. Quali uomini saranno rilanciati dal croato, quali finiranno invece per perdere posizioni nelle gerarchie, quali i piani anche sul mercato che saranno stravolti in queste ultime nove partite di campionato.

Tudor dovrà dimostrare di meritare un’eventuale riconferma, ad oggi ipotesi più complicata, ma intanto il suo interregno può essere decisivo per le sorti di alcuni giocatori. Ad esempio si parla di un allenatore che vuole puntare su Vlahovic, che potrebbe partire dal primo minuto in avanti, al contrario di ciò che succedeva con Motta.

Per l’ex allenatore bianconero, il titolare era Kolo Muani, ma ora il francese deve rigiocarsi il posto in squadra e meritarsi la fiducia di Tudor. Questo può cambiare anche i piani sul futuro, visto che sembrava scontato iniziare la trattativa per la sua conferma a Torino. Invece il quarto posto a rischio e l’incertezza per la panchina possono cambiare i piani.

Juventus, la Premier chiama Kolo Muani

Così il futuro bianconero di Kolo Muani è legato anche al piazzamento Champions, ma intanto le pretendenti aumentano.

In Premier League, in particolare, l’agente dell’attaccante francese ha già avviato qualche contatto con i club interesse: stando a quanto riferisce ‘TBR Football’, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Aston Villa e Newcastle hanno tutte messo Kolo Muani sotto osservazioni e sarebbero pronti ad iniziare una trattativa.

Sorprende un po’ la presenza dell’Arsenal: è vero che i Gunners hanno bisogno di un centravanti, ma è altrettanto vero che a gennaio Arteta ha detto no all’arrivo dal Psg di Kolo Muani. Ora le cose potrebbero essere diverse e in estate da Londra potrebbe partire l’assalto al centravanti francese. L’Arsenal avrebbe cambiato idea, anche se la concorrenza non è di poco conto: oltre alla Juventus, ad aver messo nel mirino il calciatore di proprietà del Psg ci sarebbero anche Chelsea, Liverpool, Newcastle e Aston Villa. A tutto vantaggio dei parigini che sperano nell’asta.