Panchina Juve: per Tudor il futuro è segnato e Mancini ha già scelto

Le ultime sul futuro dei bianconeri. Tra il tecnico croato e quello italiano: ecco cosa succederà in estate

Prima dell’approdo a Torino di Igor Tudor, la Juventus, per il dopo Thiago Motta, ha pensato tanto anche a Roberto Mancini.

L’ex Commissario tecnico della Nazionale italiana, oltre a quella dell’Arabia Saudita, è certamente pronto a ripartire da un nuovo progetto. A TiAmo Calciomercato, programma YouTube di Calciomercato.it, il focus è dunque su Roberto Mancini, oltre che su Igor Tudor.

Per il 60enne di Jesi niente ruolo da traghettatore per pochi mesi, come magari avrebbe preferito il club bianconero, che si è così affidato al croato ex Lazio, che ha accettato senza problemi questo ruolo.

Ora, dunque, Mancini guarda avanti, guarda alla prossima estate. Un’estate che vedrà tantissime squadre ricominciare da una nuova guida. Lo farà quasi certamente la stessa Juventus – a prescindere dai risultati di Tudor – così come il Milan, anche se Sergio Conceicao spera di mettere in difficoltà il Diavolo qualificandosi in Champions League e vincendo la Coppa Italia.

Ci sono poi la Roma e l’Atalanta pronte a dar vita a nuovi progetti, con delle figure importanti in panchina. Non bisogna, però, ignorare la possibilità che anche Napoli e Inter cambino allenatore. Anche Simone Inzaghi, d’altronde, senza trofei verrebbe messo in discussione.

Mancini, le opportunità estive

Le opportunità per Roberto Mancini in Italia, dunque, non sembrano poter mancare. Presto capiremo quali squadre proveranno un approccio con l’ex Ct, che come detto vuole un progetto a lungo termine.

Chissà che in casa Juventus non tornino a pensarci in estate. D’altronde, come detto, sono davvero in pochi a credere nella conferma di Igor Tudor. Attenzione poi alla Roma, che ha pensato spesso a Mancini.

Nelle scorse ore, poi, Ranieri ha escluso Gasperini, ma anche tutti i profili di cui si è parlato nell’ultimo periodo come Massimiliano Allegri. E’ evidente che il valzer degli allenatori, ma come questa estate, si preannuncia scoppiettante. Un valzer che potrebbe coinvolgere anche Roberto Mancini