Milan, Leao verso la cessione: finanza il colpo da 65 milioni

Il Milan pensa già al futuro in maniera inevitabile ed in tal senso la cessione di Leao può essere decisiva. Può, infatti, finanziare il grande colpo da 65 milioni di euro.

Sarà una estate di rifondazione per i rossoneri, che dovranno rialzare la testa dopo una annata, a prescindere da come si concluderà, assolutamente da dimenticare ed in cui sono poche le cose da salvare nel vero senso della parola. Sono state tante, troppe le delusioni, soprattutto per quanto riguarda il rendimento dei calciatori che hanno performato ben al di sotto di quelle che erano le aspettative. Tra le principali delusioni non si può non annoverare Rafa Leao, che non è mai riuscito a trascinare i suoi compagni come fatto invece in passato.

Da tanto tempo si parla di un addio del portoghese, dal momento che i tempi potrebbero essere maturi. Da una parte per il Milan per monetizzare un investimento comunque di altissimo profilo, con un giocatore che ha scritto pagine importanti della storia recente di questo club. Dall’altra parte per lui per misurarsi con una nuova esperienza e con un nuovo campionato. In tal senso, il suo addio (il Chelsea è fortemente interessato a Leao) può permettere al Milan di regalarsi un colpo da capogiro da ben 65 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Milan e Leao ai saluti: il suo addio finanzia il nuovo bomber

Sono diversi i nomi che si stanno facendo a proposito del futuro dei rossoneri ed ora ne emerge uno capace per davvero di accendere i sogni dei tifosi. Stando a quanto raccontato dalla Bild, infatti, Benjamin Sesko può diventare una opzione concreta per il reparto avanzato del Milan per la prossima stagione. Il bomber sloveno, infatti, ha già comunicato al Lipsia di voler andare a fine stagione ed i rossoneri sono una pista più che concreta.

Su Sesko, ovviamente, ci sono tanti top club, a partire dal Bayern Monaco, ma l’idea di non dover essere il titolare non convince particolarmente il calciatore. Per questa la pista Milan può diventare la più accreditata, con i rossoneri che inoltre lo stanno seguendo ormai da tanti anni con vivo interesse. Con Santiago Gimenez potrebbe comporre una coppia di attaccanti da capogiro, ovviamente partendo da un cambio di modulo che rappresenterebbe una soluzione sicuramente stimolante.

Classe 2003, si tratta di un calciatore che ha già dimostrato di saper giocare con un partner offensivo come Openda al Lipsia. Per Sesko in stagione sono arrivati 17 gol tra tutte le competizioni ed alle doti in fase di finalizzazione abbina anche una grande capacità di legare i reparti. Il Lipsia lo valuta 65 milioni di euro. Il Milan è avvisato da questo punto di vista.