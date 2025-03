Corsa al titolo stravolta, cambia il risultato: meno 3 in classifica

La società sta valutando un possibile reclamo: la classifica del campionato rischia di cambiare nella fase decisiva della stagione

Il Barcellona liquida senza troppa fatica l’Osasuna nel recupero di Liga, riscavalcando il Real Madrid nel testa a testa per la vittoria finale del campionato spagnolo.

I blaugrana di Flick sono adesso a +3 rispetto ai grandi rivali, quando mancano dieci giornate al termine del massimo torneo iberico. Le due acerrime rivali sono inoltre ancora in corsa per il ‘Triplete’ visto che saranno impegnate nelle prossime settimane anche nei quarti di Champions League e nelle semifinali della Coppa del Re. Dopo la vittoria del ‘Montjuic’ contro l’Osasuna, però, è scoppiato il caso Inigo Martinez in casa Barça.

Barcellona a rischio penalizzazione? Il caso Inigo Martinez e il ricorso dell’Osasuna

Il difensore spagnolo è stato schierato titolare da Flick nella difesa del Barcellona insieme a Eric Garcia, ma in teoria non sarebbe potuto scendere in campo dopo l’infortunio accusato in Nazionale. Questo quanto afferma ‘Partidazo de Cope’, che rivela come l’Osasuna stia studiando con i suoi legali un possibile esposto contro il Barcellona per aver schierato Martinez nel match di giovedì sera.

Il Barça potrebbe aver violato le norme Fifa (nello specifico l’articolo 5) sull’utilizzo del difensore, che essendo dichiarato infortunato con la propria Nazionale avrebbe dovuto aspettare almeno cinque giorni prima di tornare disponibile con il club di appartenenza. Cosa che non è successa con Inigo Martinez, che domenica non è sceso in campo con la maglia della Spagna nel match di ritorno dei quarti di Nations League contro l’Olanda a causa di un infortunio, come ammesso anche dal Ct De la Fuente.

Adesso l’Osasuna sta valutando tutte le carte a sua disposizione per appurare la fattibilità per un eventuale reclamo, che potrebbe riscrivere la classifica della Liga se il Barcellona venisse penalizzato.